Ngày 19-5, giá cà phê giảm 600-700 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (19-5) quay đầu giảm 600-700 đồng/kg, xuống còn 87.000-87.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 700 đồng/kg, hiện đạt mức 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở Lâm Đồng giảm 600 đồng/kg, xuống còn 87.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giảm 700 đồng/kg, hiện đạt mức 87.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Giới thương lái cho biết, áp lực giảm giá trong nước chủ yếu đến từ diễn biến đi xuống của thị trường cà phê thế giới trong những phiên gần đây.

Ngoài ra, sau giai đoạn tăng khá mạnh trước đó, nhiều nông dân cũng bắt đầu bán ra để chốt lời khiến nguồn cung trên thị trường nội địa có dấu hiệu cải thiện hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 49 USD/tấn, xuống còn 3.365 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 57 USD/tấn, xuống 3.245 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm mạnh hơn với mức giảm 7,3 US cent/pound, xuống còn 266,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 mất thêm 6,2 US cent/pound, lùi về mức 260,1 US cent/pound.

