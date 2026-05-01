Hồ tiêu tăng mạnh đến 3.000 đồng, cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 1-5, hồ tiêu tăng mạnh 2.000-3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên 140.500-144.000 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng, lùi về mức 87.100-87.600 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương có mức giá hồ tiêu tăng mạnh nhất với 3.000 đồng/kg, lên 144.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu cũng đạt 144.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay tăng 2.500 đồng, đạt 142.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ghi nhận mức tăng 2.500 đồng/kg, lần lượt đạt 142.500 đồng/kg và 140.500 đồng/kg. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 142.000 đồng/kg.

Đối với giá cà phê, sau khi giảm, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng đứng ở mức 87.600 đồng/kg. Còn Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 87.100 đồng/kg.

Đà giảm này phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh theo thị trường quốc tế sau khi giá nội địa vừa có nhịp phục hồi trước đó. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn cho thấy lực cầu trong nước vẫn giữ vai trò hỗ trợ nhất định, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung không quá dồi dào.

Cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng, lùi về mức 87.100-87.600 đồng/kg trong ngày 1-5. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tiếp tục ghi nhận phiên sụt giảm đồng loạt trên các sàn giao dịch; trong khi hồ tiêu có sự phân hóa nhẹ.

Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến giá cà phê trong nước những ngày qua cho thấy thị trường đang chịu tác động mạnh từ những điều chỉnh trên các sàn giao dịch cà phê quốc tế. Dự báo trong những ngày tới, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục có những biến động mạnh và bất ngờ.

Còn giá hồ tiêu nội địa tăng phản ánh nguồn cung thắt chặt và lực cầu vẫn tốt. Do đó, thời gian tới, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung thắt chặt sau giai đoạn thu hoạch chính và nhu cầu ổn định từ các thị trường xuất khẩu.