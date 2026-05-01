Hồ tiêu tăng mạnh đến 3.000 đồng, cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 1-5, hồ tiêu tăng mạnh 2.000-3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên 140.500-144.000 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng, lùi về mức 87.100-87.600 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương có mức giá hồ tiêu tăng mạnh nhất với 3.000 đồng/kg, lên 144.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu cũng đạt 144.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay tăng 2.500 đồng, đạt 142.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ghi nhận mức tăng 2.500 đồng/kg, lần lượt đạt 142.500 đồng/kg và 140.500 đồng/kg. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 142.000 đồng/kg.

Đối với giá cà phê, sau khi giảm, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng đứng ở mức 87.600 đồng/kg. Còn Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 87.100 đồng/kg.

Đà giảm này phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh theo thị trường quốc tế sau khi giá nội địa vừa có nhịp phục hồi trước đó. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn cho thấy lực cầu trong nước vẫn giữ vai trò hỗ trợ nhất định, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung không quá dồi dào.

Cà phê quay đầu giảm 1.000 đồng, lùi về mức 87.100-87.600 đồng/kg trong ngày 1-5. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tiếp tục ghi nhận phiên sụt giảm đồng loạt trên các sàn giao dịch; trong khi hồ tiêu có sự phân hóa nhẹ.

Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến giá cà phê trong nước những ngày qua cho thấy thị trường đang chịu tác động mạnh từ những điều chỉnh trên các sàn giao dịch cà phê quốc tế. Dự báo trong những ngày tới, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục có những biến động mạnh và bất ngờ.

Còn giá hồ tiêu nội địa tăng phản ánh nguồn cung thắt chặt và lực cầu vẫn tốt. Do đó, thời gian tới, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do nguồn cung thắt chặt sau giai đoạn thu hoạch chính và nhu cầu ổn định từ các thị trường xuất khẩu.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã gần chạm mốc kế hoạch cả năm. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, là cơ sở để hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD ngay trong năm 2025.

Nỗ lực phát triển thương mại địa bàn miền núi, hải đảo

Theo thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện miền núi, xã đảo năm 2024 đạt hơn 2.030 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2023. Riêng huyện An Lão đạt khoảng 630 tỷ đồng, tăng hơn 13%, là mức tăng cao nhất trong các huyện.
Cuối tuần, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

(GLO)- Tiếp đà giảm trong tuần qua, ngày 8-6, giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm ở một số thị trường trọng điểm. Trong đó, cà phê hiện được thu mua với mức giá trung bình là 114.200 đồng/kg, còn hồ tiêu rơi khỏi mốc 145.000 đồng/kg.

