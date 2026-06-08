Hồ tiêu giảm giá tuần thứ 3 liên tiếp, cà phê giữ mức ổn định

(GLO)- Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6, thị trường cà phê nội địa chứng kiến xu hướng đi xuống. Tương tự, giá hồ tiêu cũng ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp, mất thêm 1.000-2.000 đồng/kg.

Cà phê đang được thương lái thu mua với giá dao động 84.500-85.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Hiện tại, cà phê đang được thương lái thu mua với giá dao động trong khoảng 84.500-85.200 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đạt 85.200 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng, cà phê ở mức 84.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay dao động trong khoảng 137.000-140.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần giảm giá thứ 3 liên tiếp của thị trường nội địa sau giai đoạn duy trì ở vùng cao trong nhiều tháng đầu năm.

Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước. Tuy nhiên, giá tại 2 khu vực này đã giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước, đang giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: M.T

Tại TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống còn 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá 137.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Mặc dù giảm liên tiếp trong nhiều tuần, mặt bằng giá hồ tiêu hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm trước, giúp người trồng tiêu duy trì hiệu quả sản xuất.