Cà phê tăng mạnh 4.500 đồng trong tuần qua, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước tuần qua bật tăng mạnh 4.300-4.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tiến sát 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu cũng tăng 500-1.500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 4.500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 89.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 4.300 đồng/kg, lên mức 89.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê tăng 4.300 đồng/kg trong tuần qua, lên mức 89.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Như vậy, chỉ sau 1 tuần, giá cà phê nội địa đã tăng hơn 5%. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 6 đến nay.

Các yếu tố khí hậu đang trở thành tâm điểm của thị trường khi nhiều tổ chức khí tượng dự báo hiện tượng El Nino trở lại, kéo theo nguy cơ hạn hán và thời tiết cực đoan tại các vùng sản xuất lớn ở châu Á và Nam Mỹ. Bên cạnh đó, lo ngại về chất lượng vụ thu hoạch mới tại Brazil cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá cà phê.

Trong khi đó, thị trường hồ tiêu cũng khởi sắc khi giá thu mua tăng lên mức 138.500-140.500 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu tuần qua khởi sắc khi giá thu mua tăng lên mức 138.500-140.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Gia Lai và Đồng Nai là 2 địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất (cùng tăng 1.500 đồng/kg), lên 138.500 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu cũng tăng 1.500 đồng/kg, đạt 139.500 đồng/kg.

Tương tự, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là những địa phương có giá hồ tiêu cao nhất cả nước với 140.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với tuần trước.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu gia vị tại Trung Đông và Nam Á tiếp tục gia tăng, cùng với lợi thế từ các hiệp định thương mại mới, sẽ mở ra cơ hội lớn cho hồ tiêu Việt Nam mở rộng thị phần trong thời gian tới.