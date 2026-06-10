Đảo chiều tăng, giá cà phê nội địa lấy lại mốc 85.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 10-6, giá cà phê nội địa đảo chiều tăng 300-500 đồng/kg, đưa mức thu mua lên 85.000-85.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đồng loạt tăng 400 đồng/kg, hiện ở mức 85.500 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 85.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đồng loạt tăng 400 đồng/kg, hiện ở mức 85.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Theo các chuyên gia kinh tế, biến động của giá cà phê trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các phiên báo cáo tồn kho trên sàn quốc tế. Dù vậy, nguồn cung nội địa vẫn duy trì ở mức vừa phải, tạo đà vững chắc giúp giá thu mua phục hồi sắc xanh trong ngày hôm nay.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục phân hóa giữa 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 17 USD/tấn, lên mức 3.333 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng hơn 27 USD/tấn, đạt 3.260 USD/tấn.

Trái ngược, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục suy yếu khi hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm thêm 0,6 US cent/pound, xuống còn 245,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm 0,45 US cent/pound, còn 241,65 US cent/pound.

Đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp của giá Arabica và hiện dao động quanh vùng thấp nhất trong khoảng 19 tháng trở lại đây.