Giá lúa gạo ngày 1-7: Một số loại lúa tươi giảm thêm 100 đồng/kg

(GLO)- Thị trường lúa gạo trong nước và xuất khẩu trong ngày đầu tiên của tháng 7 đều ghi nhận sự ổn định. Riêng giá lúa tươi biến động nhẹ, giảm 100 đồng/kg ở một số chủng loại.

Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay giảm 100 đồng/kg, về mức 5.400-5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg xuống còn 6.100-6.200 đồng/kg.

Các chủng loại còn lại đi ngang so với hôm qua. Trong đó, lúa OM 18 dao động ở mốc 6.200-6.300 đồng/kg; OM 34 có giá 5.400-5.600 đồng/kg; OM 5451 đạt 5.700-5.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu, gạo CL 555 hôm nay có giá 9.200-9.300 đồng/kg; IR 504 là 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500-9.600 đồng/kg; OM 18 dao động ở mức 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg; OM 380 đạt 7.500-7.600 đồng/kg; Sóc thơm có giá 7.500-7.600 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750-10.900 đồng/kg.

Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm ổn định, dao động khoảng từ 7.800-8.050 đồng/kg. Cụ thể, tấm thơm ở mức 8.000-8.100 đồng/kg; cám đạt 7.950-8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình ổn. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất với 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; Đài thơm 14.500-15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo thường dao động 14.000-15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000-17.000 đồng/kg…

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495-450 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 347-351 USD/tấn.