Giá lúa gạo ngày 29-6: Gạo xuất khẩu tiếp tục khởi sắc

(GLO)- Ngày 29-6, giá lúa gạo trong nước duy trì nhịp ổn định, trong khi gạo xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc với nhịp tăng nhẹ từ 2-10 USD/tấn.

Cụ thể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tăng 10 USD/tấn, lên mức 495-500 USD/tấn; giá gạo Jasmine tăng nhẹ 3 USD/tấn, dao động từ 508-512 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm cũng tăng 2 USD/tấn, giao dịch trong khoảng 412-416 USD/tấn.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%. Trong cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Ở các thị trường cạnh tranh, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán từ 480-484 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so với tuần trước. Sản phẩm cùng loại của Pakistan cũng tăng 9 USD/tấn, đạt 399-403 USD/tấn.

Giá gạo của Ấn Độ vẫn ở vùng thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn, với gạo trắng 5% tấm đạt 350-354 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 341-345 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa, giá lúa gạo ổn định trong phiên đầu tuần. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 9.100-9.200 đồng/kg; gạo IR 504 đạt 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 là 9.500-9.600 đồng/kg; OM 18 có giá 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt mức 9.200-9.400 đồng/kg; OM 380 dao động 7.500-7.600 đồng/kg; Sóc thơm đạt 7.500-7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động từ 10.750-10.090 đồng/kg.

Ở thị trường bán lẻ, giá các loại gạo thơm tiếp tục duy trì ổn định. Gạo Jasmine từ 16.000-17.000 đồng/kg; gạo Hương Lài khoảng 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg. Trong khi gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với 28.000 đồng/kg.

Đối với thị trường lúa, giao dịch tại nhiều địa phương cũng trong trạng thái cầm chừng. Trong đó, giá lúa IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400-5.600 đồng/kg; lúa OM 18 ở mốc 6.200-6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 là 6.100-6.300 đồng/kg; lúa OM 34 đạt 5.400-5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 có giá 5.700-5.800 đồng/kg…