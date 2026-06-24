Giá cà phê ngày 24-6: Mất thêm 800 đồng, lùi về sát mốc 88.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 24-6, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 800 đồng/kg, lùi về 88.200-88.500 đồng/kg. Nhịp giảm này khiến thị trường trở nên thận trọng hơn, nhất là khi nhiều vùng trồng cà phê vừa trải qua giai đoạn giá neo ở vùng cao.

Thị trường cà phê nội địa: Mức thấp nhất tại Lâm Đồng

Cụ thể, sau khi giảm, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê được thương lái thu mua ở mức 88.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng ghi nhận ở 88.200 đồng/kg.

Mức giảm xuất hiện trên diện rộng cho thấy thị trường cà phê nội địa đang chịu áp lực điều chỉnh chung thay vì chỉ diễn ra cục bộ tại một vài địa phương.

Mức giá trên 88.000 đồng/kg vẫn là vùng giá khá cao so với giai đoạn trước nên áp lực bán không quá lớn. Tuy nhiên, khi giá giảm liên tiếp, tâm lý giữ hàng cũng dè dặt hơn.

Cà phê thế giới: Giảm mạnh trên 2 sàn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi xuống. Ở sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 0,84%, tương đương 30 USD/tấn, xuống còn 3.559 USD/tấn. Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7-2026 giảm 0,74%, tương đương 2,05 US cent/lb, xuống còn 274,95 US cent/lb.

Dự báo thị trường có thể tiếp tục dao động theo diễn biến của sàn London và New York. Đặc biệt, nếu Arabica quay về đà tăng và Robusta kỳ hạn xa tiếp tục tích cực, giá cà phê trong nước có thể sớm tìm được vùng cân bằng mới.