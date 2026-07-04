Giá cà phê ngày 4-7: Tiếp đà tăng, đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 3

(GLO)- Ngày 4-7, thị trường cà phê trong nước tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước, đồng thời là mức giá cao nhất ghi nhận kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Cà phê trong nước: Cao nhất 93.000 đồng/kg

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê hiện được thương lái thu mua với giá 93.000 đồng/kg; Lâm Đồng lên mức 92.600 đồng/kg.

Đà tăng của thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh nguồn cung chưa có nhiều tín hiệu cải thiện, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ở mức tích cực.

Cà phê thế giới: Giá Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Tại sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì xu hướng đi lên. Trong đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 12 USD/tấn (0,3%), lên 3.970 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 12 USD/tấn (0,32%), đạt 3.783 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 11-2026 tăng 19 USD/tấn (0,51%), lên mức 3.745 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm mạnh sau chuỗi tăng trước đó. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 8,65 US cent/pound (2,67%), xuống còn 315,65 US cent/pound; tháng 9-2026 giảm 8,7 US cent/pound (2,81%), còn 301,2 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 11-2026 mất thêm 8,55 US cent/pound (2,9%), xuống 286,3 US cent/pound.