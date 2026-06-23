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Giá cà phê ngày 23-6: Tăng nhẹ, cao nhất 89.300 đồng/kg

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Thời báo Tài chính Việt Nam, QĐND)

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước ngày 23-6 quay đầu tăng nhẹ 100 đồng/kg tại Gia Lai và Đắk Lắk, đưa mức thu mua lên 89.300 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng không thay đổi, tiếp tục duy trì ở mức 89.000 đồng/kg. Dù mức tăng không lớn, diễn biến này cho thấy thị trường cà phê nội địa vẫn đang giữ vùng giá cao.

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Thị trường cà phê nội địa vẫn đang giữ vùng giá cao. Ảnh: AI/M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 ở mức 3.640 USD/tấn, tăng 46 USD/tấn, tương đương 1,3% so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng tới 197 USD/tấn, tương đương 5,8%, lên mức 3.592 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 tăng 17,9 US cent/pound, tương đương 7%, lên 275,1 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 14,4 US cent/pound, tương đương 5,7%, đạt 267,8 US cent/pound.

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Giá cà phê trên thị trường quốc tế tiếp đà tăng trong ngày 23-6. Ảnh: AI/M.T
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