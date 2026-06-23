Giá cà phê ngày 23-6: Tăng nhẹ, cao nhất 89.300 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước ngày 23-6 quay đầu tăng nhẹ 100 đồng/kg tại Gia Lai và Đắk Lắk, đưa mức thu mua lên 89.300 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng không thay đổi, tiếp tục duy trì ở mức 89.000 đồng/kg. Dù mức tăng không lớn, diễn biến này cho thấy thị trường cà phê nội địa vẫn đang giữ vùng giá cao.

Thị trường cà phê nội địa vẫn đang giữ vùng giá cao. Ảnh: AI/M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 ở mức 3.640 USD/tấn, tăng 46 USD/tấn, tương đương 1,3% so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng tới 197 USD/tấn, tương đương 5,8%, lên mức 3.592 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 tăng 17,9 US cent/pound, tương đương 7%, lên 275,1 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 14,4 US cent/pound, tương đương 5,7%, đạt 267,8 US cent/pound.