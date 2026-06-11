Hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, cà phê giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 11-8, thị trường trong nước ghi nhận sự biến động của cả giá cà phê và hồ tiêu. Sau nhiều phiên ổn định, giá hồ tiêu hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi cà phê giảm nhẹ 700 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 138.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 138.000 đồng/kg.

Tương tự, sau khi tăng, hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh được thương lái thu mua với giá 139.000 đồng/kg.

Hai địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước là Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê nội địa hôm nay đồng loạt giảm 700 đồng, về 84.300-84.800 đồng/kg, đánh mất mốc 85.000 đồng/kg sau nhịp phục hồi ngắn ngủi trước đó.

Sau khi giảm, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giao dịch ở mức 84.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng xuống còn 84.300 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất cả nước.

Cà phê đã đánh mất mốc 85.000 đồng/kg sau nhịp phục hồi ngắn ngủi trước đó. Ảnh: M.T

So với giai đoạn đầu tháng 6, giá cà phê trong nước đã giảm khá mạnh, phản ánh áp lực chung từ thị trường thế giới khi nguồn cung vụ mới tại Brazil liên tục được bổ sung. Điều kiện thời tiết thuận lợi đang hỗ trợ hoạt động thu hoạch, làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa có sản lượng cao tại quốc gia này.