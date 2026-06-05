Ngày 5-6, giá cà phê tại Gia Lai giảm 1.300 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê nội địa hôm nay (5-6) quay đầu giảm mạnh 1.300-1.400 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê mất thêm 1.300 đồng, về mức 86.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay cũng xuống mức 86.000 đồng/kg sau khi giảm 1.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng ghi nhận mức giảm sâu nhất của giá cà phê, với 1.400 đồng/kg, còn 85.300 đồng/kg.

Thị trường cà phê nội địa hôm nay quay đầu giảm mạnh 1.300-1.400 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Ở Sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 giảm 91 USD/tấn, xuống còn 3.371 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 57 USD/tấn, xuống 3.278 USD/tấn.

Đối với Arabica trên Sàn New York, hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 6,1 US cent/pound, về mức 253,1 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 5,25 US cent/pound, đạt 247,6 US cent/pound.

Theo các chuyên gia kinh tế, áp lực giảm giá tiếp tục xuất phát từ kỳ vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện trong niên vụ mới, đặc biệt khi Brazil bước vào vụ thu hoạch với triển vọng sản lượng tích cực.