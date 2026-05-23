Cà phê trong nước tăng thêm 700 đồng/kg trong ngày 23-5

(GLO)- Giá cà phê nội địa hôm nay (23-5) đồng loạt tăng 700 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện giá thu mua đang tiến gần mốc 87.000 đồng/kg, phản ánh tâm lý giao dịch tích cực hơn sau nhiều phiên giằng co.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê sau khi tăng cùng lên mức 86.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức thấp nhất thị trường với 86.200 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới biến động trái chiều giữa 2 sàn giao dịch lớn. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5-2026 tăng 57 USD/tấn, lên mức 3.456 USD/tấn; kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 45 USD/tấn, lên 3.310 USD/tấn; hợp đồng tháng 9-2026 tăng 40 USD/tấn, lên mức 3.235 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica đảo chiều giảm nhẹ. Theo đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 1.05 cent/lb, về mức 273.40 cent/lb; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 0.70 cent/lb, xuống mức 264.80 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 0.30 cent/lb, về mức 256.95 cent/lb.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, thị trường cà phê thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi đồng thời chịu tác động từ rủi ro thời tiết, nguồn cung toàn cầu và lượng tồn kho suy giảm trên các sàn giao dịch.

Thêm vào đó, tâm lý thị trường gần đây đảo chiều khá nhanh sau khi xuất hiện lo ngại hiện tượng El Nino có thể gây ảnh hưởng lớn đến niên vụ cà phê 2026-2027 của Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.