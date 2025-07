Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 9-7

Giá cà phê trong nước sáng nay ghi nhận tại một số địa phương giảm mạnh, mức giảm từ 3.700-3.800 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 92.700 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 9-7 giảm mạnh ở nhiều địa phương. Ảnh: P.V

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 92.600 đồng/kg. Giảm mạnh 3.800 đồng/kg so với hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.800 đồng/kg, giảm 3.700 đồng/kg so với hôm qua. Thương lai thu mua tại tỉnh Gia Lai ở mốc 92.600 đồng/kg, giảm 3.800 đồng

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 3.700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 92.300 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam, đợt giá cà phê giảm lần này là xu hướng đã được dự báo trước. Trong nhiều tháng qua, giá cà phê bị đẩy lên quá cao, trong khi sản lượng cà phê thế giới lại đang trên đà phục hồi. Những biến động gần đây là kết quả của sự điều chỉnh theo cung cầu thực tế toàn cầu.

Còn đối với hồ tiêu, thị trường trong nước biến động giảm và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, mức giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg. Điều đáng mừng là giá hồ tiêu ở Gia Lai và Lâm Đồng không biến động và đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai ổn định và đi ngang so với hôm qua, ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay vẫn giữ ổn định. Ảnh: P.V

Tương tự, giá tiêu ở Lâm Đồng cùng xu hướng bình ổn và ít biến động, hiện giá tiêu được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg.

Trái lại, giá tiêu ở Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, được thương lái thu mua với giá 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh cùng biến động giảm 2.000 đồng/kg, ở mức 140.000 đồng/kg. Còn tại Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, đang được thu mua với mức giá 140.000 đồng/kg.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 124,000 tấn tiêu, trong khi tồn kho trong nước giảm mạnh do vụ mùa năm nay dự báo thấp nhất trong nhiều năm. Việc còn đến 8 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch 2026 càng làm nguồn cung thêm hạn hẹp.