Gia Lai: Xuất khẩu cà phê tiếp tục bứt phá với con số 758 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Gia Lai tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm.

Ảnh: Vũ Thảo

So với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu cà phê đã tăng 54,69% về giá trị. Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê xuất khẩu tăng cao nhất trong những năm gần đây, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 5.500 USD/tấn, tăng hơn 70% so cùng kỳ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó có 4 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê số lượng lớn. Thị trường xuất khẩu cà phê được mở rộng ra gần 60 quốc gia trên thế giới, trong đó thị trường châu Âu chiếm khoảng 60%. Xuất khẩu cà phê không chỉ đóng vai trò đầu tàu mà còn là nhân tố chính kéo kim ngạch xuất khẩu của tỉnh bứt tốc.