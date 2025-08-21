Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Hơn 195 tỷ đồng kiên cố hóa hơn 7 km kênh mương thủy lợi tại 3 địa phương phía Đông tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa 7,024 km kênh mương thủy lợi tại 3 địa phương phía Đông tỉnh, gồm: phường An Nhơn Bắc, xã Ngô Mây và xã Tuy Phước Đông.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 195 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bố trí trong 2 giai đoạn: 2021-2025 và 2026-2030. Dự án do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Toàn bộ tuyến kênh được đầu tư xây dựng trên cơ sở hiện trạng kênh đất hiện hữu, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kênh được thiết kế với chiều rộng bờ trung bình 4 m, chiều cao từ 2,2-2,5 m và đáy kênh rộng từ 6-8,6 m. Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng 59 hạng mục công trình trên tuyến như trục tiêu, mặt kênh bê tông kết hợp đường giao thông, phục vụ thi công và quản lý vận hành.

img-4886.jpg
Thời gian qua, tỉnh đã bố trí nhiều nguồn vốn khác nhau để kiên cố hóa kênh mương, góp phần tăng cường khả năng tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái khu vực. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án hướng đến mục tiêu chống sạt lở bờ và mái kênh, đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 1.200 ha và cung cấp nước tưới cho 550 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc 3 địa phương nói trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

An Nhơn đầu tư kiên cố hóa hơn 431 km kênh thủy lợi

(BĐ) - Từ năm 2013 đến nay, thực hiện chính sách kiên cố hóa kênh mương của tỉnh và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND TX An Nhơn đã chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh xây dựng hệ thống thủy lợi trên địa bàn. 

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

Kinh tế

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

Kinh tế

(GLO)- Ngày 17-8-2025, tại dự án IEC Residences Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corporation) phối hợp với đơn vị phát triển dự án TTP tổ chức sự kiện Lễ ra mắt và hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tòa CT2 - IEC Residences Quy Nhơn.

null