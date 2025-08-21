Gia Lai: Hơn 195 tỷ đồng kiên cố hóa hơn 7 km kênh mương thủy lợi tại 3 địa phương phía Đông tỉnh

Tổng mức đầu tư dự án hơn 195 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bố trí trong 2 giai đoạn: 2021-2025 và 2026-2030. Dự án do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Toàn bộ tuyến kênh được đầu tư xây dựng trên cơ sở hiện trạng kênh đất hiện hữu, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kênh được thiết kế với chiều rộng bờ trung bình 4 m, chiều cao từ 2,2-2,5 m và đáy kênh rộng từ 6-8,6 m. Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng 59 hạng mục công trình trên tuyến như trục tiêu, mặt kênh bê tông kết hợp đường giao thông, phục vụ thi công và quản lý vận hành.

Thời gian qua, tỉnh đã bố trí nhiều nguồn vốn khác nhau để kiên cố hóa kênh mương, góp phần tăng cường khả năng tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái khu vực. Ảnh: Trọng Lợi

Dự án hướng đến mục tiêu chống sạt lở bờ và mái kênh, đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 1.200 ha và cung cấp nước tưới cho 550 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc 3 địa phương nói trên.