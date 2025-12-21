Gia Lai có 23 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tham gia Festival OCOP Việt Nam 2025

(GLO)- Tối 20-12, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (TP Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức khai mạc Festival OCOP Việt Nam 2025 với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa”.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tôn vinh 22 chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu, gồm 5 chủ thể có ít nhất 2 lần được công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia, 15 chủ thể có từ 3 sản phẩm OCOP cấp quốc gia trở lên (trong đó có Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, ở thôn 1, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) và 2 chủ thể đầu tiên được công nhận sản phẩm OCOP quốc gia trong lĩnh vực du lịch nông thôn.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (thứ 10 từ phải sang) được tôn vinh là chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu. Ảnh: ĐVCC

Festival OCOP Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 20 đến 23-12 với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Nổi bật là giới thiệu bức tranh sơn dầu dài hơn 300 m với chủ đề “Việt Nam - đất nước, con người và thành tựu xây dựng nông thôn mới”, xác lập kỷ lục bức tranh phong cảnh 3 miền dài nhất Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP.

Bên cạnh đó, Festival còn tổ chức “Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam” nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại số thông qua nền tảng TikTok Shop; cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu tạo tác nghề giữa các nghệ nhân trong nước và quốc tế, gala ẩm thực 3 miền, trình diễn sắc màu chim cảnh và nhiều hoạt động bên lề đặc sắc khác.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Gia Lai tham gia 1 gian hàng trưng bày, giới thiệu 23 sản phẩm OCOP tiêu biểu của 10 chủ thể. Trong đó, có 7 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, gồm: Cà phê Đak Yang, Cà phê Fine Robusta, Tiêu đen hữu cơ Lệ Chí, Tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, Tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí, Bánh tráng gạo mè Dalop loại đặc biệt M4 và Mật ong Phương Di; cùng 8 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 8 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tại Festival OCOP Việt Nam 2025. Ảnh: ĐVCC

Việc tham gia Festival OCOP Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định chất lượng, uy tín và tiềm năng phát triển của các sản phẩm nông nghiệp Gia Lai, góp phần quảng bá thương hiệu OCOP địa phương đến đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế.