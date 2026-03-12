Chuyển mục đích sử dụng 3,16 ha rừng để thực hiện Dự án kênh nhánh thủy lợi Ia Mơr

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 3,16 ha rừng sang mục đích khác để triển khai Dự án Hệ thống kênh nhánh công trình thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ).

Theo quyết định, diện tích rừng được chuyển mục đích nằm trên địa bàn xã Ia Mơ, gồm 0,07 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur quản lý và 3,09 ha do UBND xã Ia Mơ quản lý.

Việc triển khai hệ thống kênh nhánh thuộc công trình thủy lợi Ia Mơr góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi khu vực phía Tây Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Đây là diện tích rừng tự nhiên, trong đó có 2,56 ha thuộc quy hoạch lâm nghiệp quốc gia (quy hoạch rừng sản xuất) và 0,6 ha nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Dự án Hệ thống kênh nhánh công trình thủy lợi Ia Mơr do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 làm chủ đầu tư. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng được thực hiện trên cơ sở chủ trương đã được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua trước đó.

Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng được lập và thẩm định theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

Việc triển khai hệ thống kênh nhánh thuộc công trình thủy lợi Ia Mơr sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi khu vực phía Tây Nam tỉnh Gia Lai, phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả khai thác công trình và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.