Ngày 8-3, giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng nhẹ

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (8-3) tiếp tục khởi sắc khi giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng nhẹ. Hiện giá cà phê đang được thu mua nhỉnh hơn hôm qua 500-800 đồng/kg, còn hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg.

Tại các vùng trồng trọng điểm, cà phê được thương lái thu mua trong khoảng 96.300-96.500 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng tăng 500 đồng, đạt mức 96.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 96.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

ngay-8-3-gia-ca-phe-va-ho-tieu-cung-tang-nhe.jpg
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động từ 144.500-146.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Sau khi tăng, giá hồ tiêu trong nước dao động từ 144.500-146.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu lên mức 144.500 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh có giá 145.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Lâm Đồng là 146.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục ghi nhận phiên tăng nhẹ đồng loạt trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Riêng hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không biến động; các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

