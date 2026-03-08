Ngày 8-3, giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng nhẹ

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước hôm nay (8-3) tiếp tục khởi sắc khi giá cà phê và hồ tiêu cùng tăng nhẹ. Hiện giá cà phê đang được thu mua nhỉnh hơn hôm qua 500-800 đồng/kg, còn hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg.

Tại các vùng trồng trọng điểm, cà phê được thương lái thu mua trong khoảng 96.300-96.500 đồng/kg. Trong đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng tăng 500 đồng, đạt mức 96.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 96.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay dao động từ 144.500-146.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Sau khi tăng, giá hồ tiêu trong nước dao động từ 144.500-146.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu lên mức 144.500 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh có giá 145.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Lâm Đồng là 146.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục ghi nhận phiên tăng nhẹ đồng loạt trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Riêng hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không biến động; các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.