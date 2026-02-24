Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 24-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 31 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Tính đến ngày 22-2, các địa phương đã rà soát, thống kê nhập xong dữ liệu 19.042 tàu cá xóa đăng ký (từ năm 2020) vào cơ sở dữ liệu để công khai, phục vụ công tác truy cập, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Công tác kiểm soát tàu cá ra/vào cảng; kiểm tra, xử lý tàu cá và ngư dân vi phạm được triển khai chặt chẽ.

Tuần qua, cả nước không phát hiện tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 14.172 lượt tàu cá rời cảng và 13.828 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 30.158 tấn trên hệ thống eCDT; cấp 431 giấy biên nhận thủy sản qua cảng, 56 giấy SC và 11 giấy CC trên hệ thống eCDT tại 51 cảng cá; kiểm tra, kiểm soát 54 hồ sơ thủy sản nhập khẩu với khối lượng trên 2.725 tấn.

Tính đến ngày 24-2, tỉnh Gia Lai có 5.756 tàu cá đã đăng ký, 100% được cập nhật lên hệ thống VNFishbase. Đến nay, 100% tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã được giấy phép (5.460 tàu cá); 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã lắp VMS (3.157 tàu).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đạt tỷ lệ 100% đối với việc số hóa tàu cá, định danh tàu cá, thực hiện đối soát dữ liệu, liên kết giữa dữ liệu VNfishbase và CSDL dân cư (VNeID).

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc không cho ra khơi khai thác thủy sản và có chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề đối với tàu cá không đủ điều kiện hoặc không có nhu cầu tham gia khai thác thủy sản. Theo đó, có 807 tàu không đủ điều kiện khai thác thủy sản đã đăng ký giải bản trong năm 2026.

Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không phát sinh tàu cá mất kết nối VMS trong quá trình hoạt động trên biển.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các sở, ban, ngành địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

Đồng thời, tổ chức kỹ 5 nội dung yêu cầu kiểm tra của Trung ương về công tác chống khai thác IUU liên quan đến công tác quản lý tàu cá, xử lý hồ sơ tàu cá vi phạm, truy xuất nguồn gốc thủy sản, việc triển khai các cơ chế, chính sách liên quan. Ngoài ra, hướng dẫn các địa phương có tàu neo đậu chuẩn bị phương tiện phục vụ cho việc kiểm tra của các đoàn được thuận lợi.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và của Chính phủ trong công tác chống khai thác IUU.

Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra kết nối liên thông của cơ sở dữ liệu để đảm bảo cập nhật kịp thời; kiểm tra lại việc xử lý vi phạm hành chính, việc nắm bắt các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ thường xuyên được Ủy ban châu Âu (EC) thanh-kiểm tra và duy trì việc triển khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quyết định, kế hoạch đã ban hành của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra của EC, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải có sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao để tạo ra sự thống nhất từ trung ương đến cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy địa phương trong lãnh đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết các nội dung, tài liệu, báo cáo phục vụ công tác thanh tra gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao và làm tốt chuẩn bị hậu cần để tạo thuận lợi cho công tác thanh-kiểm tra.