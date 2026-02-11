Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê tăng thêm 500-600 đồng/kg trong ngày 11-2

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (11-2) tiếp tục tăng thêm 500-600 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên 95.200-96.500 đồng/kg.

Theo đó, Gia Lai là địa phương có giá cà phê được điều chỉnh mạnh nhất, tăng 600 đồng/kg, đạt 96.300 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg, lần lượt lên mức 96.300 đồng/kg và 95.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay tăng thêm 600 đồng, đạt 96.300 đồng/kg. Ảnh: M.H

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3-2026 trên sàn London tăng 79 USD/tấn, lên mức 3.834 USD/tấn; tháng 5-2026 cũng tăng 102 USD/tấn, đạt 3.770 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 3,3 US cent/pound, lên mức 299,85 US cent/pound; tháng 5-2026 tăng 4,55 US cent/pound, đạt 293,85 US cent/pound.

Việc giá cà phê nội địa duy trì đà tăng phản ánh tâm lý giữ hàng của nông dân trong bối cảnh giá thế giới hồi phục, dù giao dịch thực tế chưa thực sự sôi động.

