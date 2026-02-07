Cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm đến 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 7-2, thị trường trong nước ghi nhận sự tăng giảm trái chiều của các mặt hàng nông sản chủ lực. Sau các phiên đi lùi, giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng 800-1.200 đồng/kg, trong khi giá hồ tiêu đồng loạt giảm 500-1.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, giá cà phê hiện thu mua trong khoảng 94.600-95.800 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Trong đó, giá tăng mạnh nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 1.100 đồng/kg, lên mức 95.800 đồng/kg.

Sau các phiên đi lùi, giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng 800-1.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giao dịch ở mức 95.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện giao dịch với giá 94.600 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Trong khi đó, sau khi đồng loạt giảm 500-1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu nội địa hôm nay xuống mức 148.000-150.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu đạt 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng về giá 150.500 đồng/kg, sau khi giảm 500 đồng/kg.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thương lái thu mua hồ tiêu lần lượt với giá 148.500 đồng/kg và 148.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng.

Trên thị trường thế giới, cà phê cũng giảm trên các sàn London và New York qua các kỳ giao hàng. Trong khi đó, giá hồ tiêu không biến động; các thị trường đều duy trì ở mức ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.