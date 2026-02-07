Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm đến 1.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 7-2, thị trường trong nước ghi nhận sự tăng giảm trái chiều của các mặt hàng nông sản chủ lực. Sau các phiên đi lùi, giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng 800-1.200 đồng/kg, trong khi giá hồ tiêu đồng loạt giảm 500-1.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, giá cà phê hiện thu mua trong khoảng 94.600-95.800 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Trong đó, giá tăng mạnh nhất là tại tỉnh Đắk Lắk với 1.100 đồng/kg, lên mức 95.800 đồng/kg.

sau-cac-phien-di-lui-gia-ca-phe-hom-nay-dao-chieu-tang-800-1200-dongkg.jpg
Sau các phiên đi lùi, giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng 800-1.200 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giao dịch ở mức 95.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện giao dịch với giá 94.600 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Trong khi đó, sau khi đồng loạt giảm 500-1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu nội địa hôm nay xuống mức 148.000-150.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu đạt 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng về giá 150.500 đồng/kg, sau khi giảm 500 đồng/kg.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thương lái thu mua hồ tiêu lần lượt với giá 148.500 đồng/kg và 148.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng.

Trên thị trường thế giới, cà phê cũng giảm trên các sàn London và New York qua các kỳ giao hàng. Trong khi đó, giá hồ tiêu không biến động; các thị trường đều duy trì ở mức ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

null