Giá cà phê thấp nhất trong hơn 1 tháng qua

(GLO)- Ngày 6-2, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm 800-900 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Theo đó, giá cà phê tại Gia Lai và Lâm Đồng hôm nay cùng giảm 900 đồng/kg, lần lượt xuống còn 94.600 đồng/kg và 93.800 đồng/kg. Còn Đắk Lắk giảm 800 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 94.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Lâm Đồng hôm nay cùng giảm 900 đồng/kg. Ảnh: M.T

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London đảo chiều tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 61 USD/tấn, lên mức 3.822 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 cũng tăng nhẹ 38 USD/tấn, đạt mức 3.539 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao hàng tháng 3-2026 tiếp tục giảm nhẹ 0,25 cent/lb, xuống mức 308,4 cent/lb; tháng 12-2026 cũng giảm 1,4 cent/lb, đạt 281,8 cent/lb.

Cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 401,7 cent/lb, tăng nhẹ 1,9 cent/lb; trong khi tháng 5-2026 lại giảm nhẹ 4,55 cent/lb, xuống còn 380,5 cent/lb.

