Ngày 1-2, giá cà phê giảm còn 100.000-100.900 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (1-2) tiếp tục giảm 400-1.000 đồng/kg, mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm giảm còn 100.000-100.900 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 100.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê mất thêm 500 đồng/kg, về mức 100.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm còn 100.000-100.900 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong khi đó, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh 1.000 đồng/kg đưa giá giao dịch xuống còn 100.800 đồng/kg. Tuy nhiên, đây vẫn là địa phương có giá cà phê cao nhất cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 1,57%, xuống còn 4.113 USD/tấn; tháng 5-2026 cũng giảm thêm 1,43%, còn 4.037 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 giảm 13,25 cent/lb, ở mức 332,25 cent/lb; tháng 5-2026 giảm 13,45 cent/lb, ở mức 315,45 cent/lb.

Thị trường được đánh giá sẽ có xu hướng giảm về cuối năm, do triển vọng sản lượng tăng cao tại quốc gia sản xuất cà phê Arabica hàng đầu là Brazil, khi thời tiết thuận lợi hơn so với năm ngoái.