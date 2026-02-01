Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 1-2, giá cà phê giảm còn 100.000-100.900 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (1-2) tiếp tục giảm 400-1.000 đồng/kg, mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm giảm còn 100.000-100.900 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 100.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê mất thêm 500 đồng/kg, về mức 100.000 đồng/kg.

ngay-1-10-gia-ca-phe-trong-nuoc-giam-500-1000-dong-kg.jpg
Giá cà phê trong nước hôm nay giảm còn 100.000-100.900 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong khi đó, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh 1.000 đồng/kg đưa giá giao dịch xuống còn 100.800 đồng/kg. Tuy nhiên, đây vẫn là địa phương có giá cà phê cao nhất cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 1,57%, xuống còn 4.113 USD/tấn; tháng 5-2026 cũng giảm thêm 1,43%, còn 4.037 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2026 giảm 13,25 cent/lb, ở mức 332,25 cent/lb; tháng 5-2026 giảm 13,45 cent/lb, ở mức 315,45 cent/lb.

Thị trường được đánh giá sẽ có xu hướng giảm về cuối năm, do triển vọng sản lượng tăng cao tại quốc gia sản xuất cà phê Arabica hàng đầu là Brazil, khi thời tiết thuận lợi hơn so với năm ngoái.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

Kinh tế

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

