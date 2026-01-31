Giá cà phê phục hồi nhẹ trong ngày cuối tháng 1

(GLO)- Hôm nay (31-1), giá cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm đang dao động ở mức 100.500-101.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 101.800 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê tại Gia Lai có giá 101.100 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng được thương lái thu mua với giá 100.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 300 đồng/kg trong ngày 31-1. Ảnh: M.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều tăng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 34 USD/tấn, lên mức 4.179 USD/tấn; tháng 5-2026 cũng nhích thêm 23 USD/tấn, đạt 4.096 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Hợp đồng giao tháng 3-2026 còn 345,5 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5-2026 lùi về quanh 328,8 US cent/pound.

Giá cà phê nội địa phục hồi nhẹ cho thấy lực bán trên thị trường vẫn khá dè dặt. Nhiều nông dân tiếp tục lựa chọn giữ hàng trong kho thay vì bán ra ồ ạt, chờ đợi những nhịp tăng mới của thị trường thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Robusta vẫn đang được đánh giá thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.