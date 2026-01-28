Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá hồ tiêu tăng vọt đến 3.000 đồng/kg, cà phê tiến sát mốc 102.000 đồng

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Giá tiêu trong nước hôm nay (28-1) bật tăng mạnh mẽ đến 3.000 đồng/kg sau nhiều ngày lặng sóng. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 149.000-152.000 đồng/kg. Trong khi giá cà phê cũng tiếp tục tăng 300-600 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá hồ tiêu hiện ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, hồ tiêu tại Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá 152.000 đồng/kg.

gia-ho-tieu-tang-vot-den-3000-dongkg.jpg
Hôm nay, giá hồ tiêu bật tăng mạnh mẽ đến 3.000 đồng/kg sau nhiều ngày lặng sóng. Ảnh: Internet

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 150.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, hồ tiêu giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg, bật tăng vọt 3.000 đồng/kg.

Mức tăng thấp nhất được ghi nhận tại Đồng Nai với 500 đồng/kg, lên giá 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hồ tiêu tiếp tục duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

z7297849238494-68cc60248123ea29ca2efd9f7a6eadf8.jpg
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng thêm 300-600 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng thêm 300-600 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên 101.000-101.600 đồng/kg.

Mức tăng mạnh nhất là tại Đắk Lắk với 600 đồng/kg, đưa giá cà phê tại đây lên 101.600 đồng/kg. Tương tự, tại Gia Lai, giá cà phê cũng được điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, đạt 101.500 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện ở mức 101.000 đồng/kg, tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Việc giá nội địa liên tục tiến sát mốc 102.000 đồng/kg phản ánh rõ tình trạng nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

Kinh tế

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

