Giá hồ tiêu tăng vọt đến 3.000 đồng/kg, cà phê tiến sát mốc 102.000 đồng

(GLO)- Giá tiêu trong nước hôm nay (28-1) bật tăng mạnh mẽ đến 3.000 đồng/kg sau nhiều ngày lặng sóng. Hiện hồ tiêu trong nước giao dịch quanh ngưỡng 149.000-152.000 đồng/kg. Trong khi giá cà phê cũng tiếp tục tăng 300-600 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá hồ tiêu hiện ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, hồ tiêu tại Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá 152.000 đồng/kg.

Hôm nay, giá hồ tiêu bật tăng mạnh mẽ đến 3.000 đồng/kg sau nhiều ngày lặng sóng. Ảnh: Internet

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 150.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, hồ tiêu giao dịch ở mốc 152.000 đồng/kg, bật tăng vọt 3.000 đồng/kg.

Mức tăng thấp nhất được ghi nhận tại Đồng Nai với 500 đồng/kg, lên giá 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hồ tiêu tiếp tục duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng thêm 300-600 đồng/kg. Ảnh: Mộc Trà

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng thêm 300-600 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên 101.000-101.600 đồng/kg.

Mức tăng mạnh nhất là tại Đắk Lắk với 600 đồng/kg, đưa giá cà phê tại đây lên 101.600 đồng/kg. Tương tự, tại Gia Lai, giá cà phê cũng được điều chỉnh tăng 500 đồng/kg, đạt 101.500 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện ở mức 101.000 đồng/kg, tăng nhẹ 300 đồng/kg so với hôm qua.

Việc giá nội địa liên tục tiến sát mốc 102.000 đồng/kg phản ánh rõ tình trạng nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.