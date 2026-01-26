Giá cà phê thế giới bật tăng mạnh mẽ, trong nước ổn định phiên đầu tuần

Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 tăng mạnh 176 USD/tấn, lên mức 4.332 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 cũng tăng 77 USD/tấn, đạt mức 3.898 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 đảo chiều tăng 3,2 cent/lb, đạt mức 350,9 cent/lb; hợp đồng giao tháng 12-2026 cũng tăng 2,25 cent/lb, đạt mức 315,95 cent/lb.
Tương tự, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 433,15 cent/lb, tăng 0,85 cent/lb; tháng 12-2026 tiếp tục tăng 3,0 cent/lb, lên mức 384,65 cent/lb.
Trong khi đó, giá cà phê nội địa hôm nay không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động ở mức 100.500-101.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.
Đắk Lắk là địa phương có mức giá thu mua cao nhất với 101.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, cà phê giao dịch ở mức 100.800 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng, thương lái thu mua cà phê với 100.500 đồng/kg, thấp nhất cả nước.