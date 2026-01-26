Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê thế giới bật tăng mạnh mẽ, trong nước ổn định phiên đầu tuần

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 26-1, trong khi thị trường cà phê nội địa duy trì sự ổn định thì giá cà phê thế giới trên các sàn bật tăng mạnh mẽ.

Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 tăng mạnh 176 USD/tấn, lên mức 4.332 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 cũng tăng 77 USD/tấn, đạt mức 3.898 USD/tấn.

gia-ca-phe-the-gioi-bat-tang-manh-me-phien-dau-tuan.png
Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định, dao động ở mức 100.500-101.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 đảo chiều tăng 3,2 cent/lb, đạt mức 350,9 cent/lb; hợp đồng giao tháng 12-2026 cũng tăng 2,25 cent/lb, đạt mức 315,95 cent/lb.

Tương tự, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 433,15 cent/lb, tăng 0,85 cent/lb; tháng 12-2026 tiếp tục tăng 3,0 cent/lb, lên mức 384,65 cent/lb.

Trong khi đó, giá cà phê nội địa hôm nay không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước dao động ở mức 100.500-101.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Đắk Lắk là địa phương có mức giá thu mua cao nhất với 101.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, cà phê giao dịch ở mức 100.800 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng, thương lái thu mua cà phê với 100.500 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

