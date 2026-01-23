Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 23-1, giá cà phê quay đầu tăng mạnh, đạt mốc 100.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ

(GLO)- Thị trường cà phê nội địa hôm nay (23-1) ghi nhận sự khởi sắc trở lại khi quay đầu tăng 1.800-2.100 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên 99.500-100.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi, giá cà phê cùng tăng 1.800 đồng/kg, đạt mức 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2.100 đồng/kg, lên 99.500 đồng/kg.

ngay-23-1-gia-ca-phe-dao-chieu-tang-manh-dat-moc-100000-dongkg.jpg
Giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm lên 99.500-100.000 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay cũng tăng đồng loạt trên các sàn giao dịch. Trong đó, giá cà phê Robusta ở sàn London kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 137 USD/tấn, lên 4.078 USD/tấn; tháng 5-2026 tăng 120 USD/tấn, đạt 3.984 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 0,29%, lên 347,5 US cent/pound; tháng 5-2026 tăng 0,27%, đạt 330,8 US cent/pound.

Bộ Công Thương cho biết, giữa tháng 1-2026, giá cà phê thế giới phục hồi do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào, trong khi nguồn cung ra thị trường hạn chế. Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng trở lại khi vụ thu hoạch cơ bản kết thúc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Người nông dân tại khu vực Tây Gia Lai đang chăm sóc vườn hoa lay ơn trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài trước Tết Nguyên đán 2026.

Người trồng hoa lay ơn Tây Gia Lai thấp thỏm vì thời tiết lạnh

Kinh tế

(GLO)- Còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này người trồng hoa lay ơn đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Song gần đây, thời tiết khu vực Tây Gia Lai xuất hiện lạnh kéo dài khiến người trồng hoa lay ơn không khỏi lo lắng về nguy cơ hoa nở “lệch vụ Tết”.

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu đón Tết

Rộn ràng mùa thu hoạch kiệu ở Phù Mỹ Nam

Kinh tế

(GLO)- Khi những ngày Tết đang đến gần, các cánh đồng kiệu ở xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Năng suất và chất lượng ổn định, giá bán giữ mức khá mang lại niềm phấn khởi cho người trồng kiệu sau một vụ mùa nhiều nỗ lực.

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Kinh tế

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, “thủ phủ cam” Sơn Lang bước vào thời điểm chín rộ. Những vườn cam trĩu quả, chín vàng rực không chỉ báo hiệu một mùa bội thu mà còn tạo nên điểm nhấn sinh động cho bức tranh nông nghiệp vùng phía Tây Gia Lai.

null