Ngày 23-1, giá cà phê quay đầu tăng mạnh, đạt mốc 100.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê nội địa hôm nay (23-1) ghi nhận sự khởi sắc trở lại khi quay đầu tăng 1.800-2.100 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên 99.500-100.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi, giá cà phê cùng tăng 1.800 đồng/kg, đạt mức 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2.100 đồng/kg, lên 99.500 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm lên 99.500-100.000 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay cũng tăng đồng loạt trên các sàn giao dịch. Trong đó, giá cà phê Robusta ở sàn London kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 137 USD/tấn, lên 4.078 USD/tấn; tháng 5-2026 tăng 120 USD/tấn, đạt 3.984 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 0,29%, lên 347,5 US cent/pound; tháng 5-2026 tăng 0,27%, đạt 330,8 US cent/pound.

Bộ Công Thương cho biết, giữa tháng 1-2026, giá cà phê thế giới phục hồi do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào, trong khi nguồn cung ra thị trường hạn chế. Giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng trở lại khi vụ thu hoạch cơ bản kết thúc.