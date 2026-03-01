“Mưa vàng” giữa mùa khô: Người trồng cà phê phấn khởi vì tiết kiệm chi phí

(GLO)- Những cơn mưa xuất hiện ngày 27 và 28-2 đúng thời điểm người trồng cà phê ở các vùng trọng điểm của tỉnh Gia Lai chuẩn bị tưới nước đợt 2. Những cơn “mưa vàng” này giúp bà con tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi hecta cà phê.

Giữa những ngày nắng gắt cuối tháng 2-2026, khi người trồng cà phê đang tất bật chuẩn bị máy bơm, kéo ống dẫn nước để tưới đợt 2, những cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến không khí ở các vùng trọng điểm trồng cà phê của Gia Lai rộn ràng hẳn lên.

Mưa không quá to nhưng rơi đều và kéo dài nhiều giờ, đủ để đất thấm sâu, vườn cây được “giải khát” sau nhiều ngày khô hạn.

Mưa lớn giúp cây trồng trên địa bàn xã Ia Hrung được "giải nhiệt". Ảnh: Lê Nam

Tại thôn Tân Lập (xã Ia Hrung), nhiều hộ dân vừa lắp đặt xong hệ thống bơm tưới thì xuất hiện cơn mưa trái mùa. Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, không ít người còn bán tín bán nghi. Nhưng rồi, mưa mỗi lúc một dày, kéo dài đến tối khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tùy vào điều kiện của người dân tưới bằng điện hay sử dụng dầu diezel, chi phí tưới dao động trong khoảng 3-5 triệu đồng/ha. Vì thế, cơn mưa không chỉ giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí, mà còn giảm được công sức, thời gian và cả nỗi lo canh cánh mỗi khi mùa khô đến.

Gia đình ông Nguyễn Bá Chính (thôn Tân Lập) có 1,5 ha cà phê. Những năm gần đây, vườn cây cho thu nhập khá ổn định. Vụ vừa qua, ông thu được 7 tấn cà phê nhân. Sau khi trừ chi phí, ông vẫn còn lãi đáng kể.

"Trước Tết Bính Ngọ 2026, tôi đã tưới đợt 1 và chuẩn bị bước vào đợt 2. Buổi sáng vừa kéo máy bơm ra vườn, lắp xong đường ống, chuẩn bị nổ máy thì trời đổ mưa. Mưa kéo dài đến tối, nước thấm đều nên khỏi phải tưới nữa. Mừng lắm, coi như tiết kiệm được mấy triệu đồng” - ông Chính phấn khởi chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Nghị (ở cùng thôn Tân Lập) cũng có gần 2 ha cà phê. Ngoài chăm sóc vườn nhà, anh còn đầu tư máy bơm công suất lớn, đường ống và béc phun để tưới dịch vụ cho bà con trong vùng. Giá tưới 3-4 triệu đồng/ha tùy vị trí và địa hình.

“Tôi dự tính tưới xong cho bà con sẽ về tưới cho vườn nhà mình. Thế nhưng mới kéo máy ra thì gặp mưa. Dù không có thêm tiền công tưới, nhưng bà con đỡ chi phí, mình cũng vui. Nhà tôi cũng không phải tưới đợt 2, tiết kiệm được 5-6 triệu đồng” - anh Nghị cho hay.

Tại xã Ia Ly, không khí phấn khởi cũng lan khắp các vườn cà phê. Anh Phan Hữu Dương (tổ dân phố 3) cho hay: Cơn mưa kéo dài khoảng 3 giờ, lượng nước tương đương 1 đợt tưới.

"Gia đình tôi đang tưới giữa chừng thì gặp mưa. Một lần tưới, riêng tiền điện đã hết khoảng 6 triệu đồng, chưa tính nhân công. Nhờ mưa mà tiết kiệm được khoản khá lớn” - anh Dương hồ hởi nói.

Theo anh Dương, 2 đợt tưới cách nhau khoảng 20 ngày. Với lượng mưa vừa qua, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi có thể giãn thêm khoảng nửa tháng mới cần tưới tiếp. Quá trình này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tự nhiên, hạn chế sốc nhiệt giữa mùa khô.

Trong 2 ngày 27 và 28-2, mưa xuất hiện đúng thời điểm khiến người trồng cà phê cùng phấn khởi. Ảnh: Lê Nam

Điều khiến người dân càng yên tâm là mưa diễn ra trên diện rộng, rơi đều, không kèm gió lốc hay mưa đá. Những trận mưa đầu mùa thường tiềm ẩn nguy cơ gãy cành, rụng hoa, ảnh hưởng đến năng suất. Nhưng lần này mưa nhẹ, thấm sâu, vừa đủ để “giải hạn” mà không gây thiệt hại.

Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai (thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam) hiện quản lý 1.000 ha cà phê. Sau khi hoàn tất tưới đợt 1 trước Tết, đơn vị đang triển khai tưới đợt 2 được gần 100 ha thì gặp cơn “mưa vàng”.

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai, trận mưa này giúp đơn vị tiết kiệm gần 3 tỷ đồng chi phí cho đợt tưới thứ 2.