UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu trong sử dụng xe công

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường về việc tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu; trong đó yêu cầu nghiêm túc thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng phương tiện xe công.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, giá xăng dầu thế giới và trong nước không ổn định, liên tục tăng cao. Việc thực hiện tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng phương tiện xe công.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu theo ngày, tháng tại cơ quan, đơn vị. Ảnh: M.T

Cùng với đó, sắp xếp, tối ưu hóa tuyến đường công tác, xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, kết hợp nhiều nội dung trong cùng chuyến công tác khi có thể và tăng cường tổ chức họp trực tuyến để giảm nhu cầu đi lại; thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu theo ngày, tháng tại cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi tham gia đoàn công tác của tỉnh cần tuân thủ sự phân công, sử dụng xe chung do Văn phòng UBND tỉnh bố trí nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng xe riêng, tiết kiệm ngân sách và tăng cường quản lý tài sản công theo quy định hiện hành.

Hạn chế tối đa việc sử dụng đi xe riêng cho các chức danh lãnh đạo; tổ chức sử dụng hợp lý, tiết kiệm xe ô tô công trong các chuyến đi công tác cơ sở, tham dự các hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chung.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng xe công và tiêu dùng xăng dầu tại cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xăng dầu không đúng quy định hoặc gây lãng phí.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức tiết kiệm trong sử dụng xăng dầu nhằm biến tiết kiệm thành thói quen trong tiêu dùng, gắn việc thực hành tiết kiệm với các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng xăng dầu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng chi phí xăng dầu của cơ quan, đơn vị.