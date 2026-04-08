Ngày 8-4, giá dầu thô WTI giảm mạnh 16,6%

(GLO)- Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục kéo giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong ngày 8-4. Trong đó, giá dầu thô WTI giảm đến 16,6%.

Cụ thể, giá dầu thô WTI ở mức 94,20 USD/thùng, giảm 18,75 USD/thùng, tương ứng giảm 16,6%. Giá dầu Brent ở mức 91,88 USD/thùng, giảm 13,25 USD/thùng, tương ứng giảm 12,06%. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay, kể từ khi Mỹ tấn công Iran.

Giá dầu thế giới giảm mạnh đến 16,6% trong ngày 8-4. Ảnh: Internet

Theo Reuters, giá dầu thế giới đã bắt đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày 7-4 sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót, giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông; đặc biệt là quanh eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Thậm chí, trước thời điểm đạt thỏa thuận, giá dầu liên tục biến động mạnh, có lúc tăng lên 115 USD/thùng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Các chuyên gia nhận định, đợt giảm mạnh này không chỉ phản ánh yếu tố cung - cầu thực tế, mà còn cho thấy dòng tiền đầu cơ đang nhanh chóng rút khỏi thị trường khi kịch bản xấu nhất (gián đoạn kéo dài) tạm thời không xảy ra.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo thị trường vẫn rất dễ biến động trong ngắn hạn. Bởi, lệnh ngừng bắn hiện mới mang tính tạm thời và mọi diễn biến tiếp theo liên quan đến việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz hay tiến trình đàm phán dài hạn đều có thể khiến giá dầu đảo chiều.