Ngày 8-4, giá dầu thô WTI giảm mạnh 16,6%

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo laodong.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục kéo giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong ngày 8-4. Trong đó, giá dầu thô WTI giảm đến 16,6%. 

Cụ thể, giá dầu thô WTI ở mức 94,20 USD/thùng, giảm 18,75 USD/thùng, tương ứng giảm 16,6%. Giá dầu Brent ở mức 91,88 USD/thùng, giảm 13,25 USD/thùng, tương ứng giảm 12,06%. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay, kể từ khi Mỹ tấn công Iran.

Giá dầu thế giới giảm mạnh đến 16,6% trong ngày 8-4. Ảnh: Internet

Theo Reuters, giá dầu thế giới đã bắt đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày 7-4 sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót, giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông; đặc biệt là quanh eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Thậm chí, trước thời điểm đạt thỏa thuận, giá dầu liên tục biến động mạnh, có lúc tăng lên 115 USD/thùng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Các chuyên gia nhận định, đợt giảm mạnh này không chỉ phản ánh yếu tố cung - cầu thực tế, mà còn cho thấy dòng tiền đầu cơ đang nhanh chóng rút khỏi thị trường khi kịch bản xấu nhất (gián đoạn kéo dài) tạm thời không xảy ra.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo thị trường vẫn rất dễ biến động trong ngắn hạn. Bởi, lệnh ngừng bắn hiện mới mang tính tạm thời và mọi diễn biến tiếp theo liên quan đến việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz hay tiến trình đàm phán dài hạn đều có thể khiến giá dầu đảo chiều.

Iran xác nhận thoả thuận ngừng bắn 2 tuần

Tin thế giới sáng 8-4: Iran xác nhận thoả thuận ngừng bắn 2 tuần

(GLO)- Iran xác nhận thoả thuận ngừng bắn 2 tuần; Giá dầu lao dốc mạnh khi Mỹ – Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn; Hơn 80 người mất tích trên vùng biển Địa Trung Hải; Thái Lan thu giữ 1,6 tấn ma túy giấu bên dưới rau bắp cải... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-4. 

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

Giá dầu thế giới quay đầu bật tăng gần 4,8%

(GLO)- Chỉ sau 1 phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent tăng thêm gần 4,8%, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%

(GLO)- Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Trong đó, Bộ đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi còn 0% với một số mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung và ổn định thị trường trước căng thẳng tại Trung Đông.

