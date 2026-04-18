98 tấn rau quả tươi được vận chuyển từ Việt Nam đến Trung Đông bằng máy bay

NHÃ UYÊN (theo Vietnam+, Công Thương)

(GLO)- Trong bối cảnh chuỗi vận tải quốc tế biến động, Tập đoàn Lulu đã triển khai chuyến bay thuê bao vận chuyển 98 tấn rau quả tươi từ Việt Nam sang Trung Đông, góp phần giữ ổn định nguồn cung và hỗ trợ xuất khẩu nông sản.

98-tan-rau-qua-tuoi-duoc-van-chuyen-tu-viet-nam-den-trung-dong-bang-may-bay.jpg
Các lô hàng từ Việt Nam chuẩn bị được đưa lên máy bay vận chuyển sang Trung Đông. Ảnh: congthuong.vn

Thông tin từ Bộ Công Thương, chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào sáng 18-4. Lô hàng bao gồm nhiều loại nông sản tươi như: chanh, thanh long, bưởi, mít…; được thu mua và tập kết bởi MAY Exports Vietnam, thông qua mạng lưới nhà cung cấp trên khắp các tỉnh phía Nam.

Sáng kiến này được thực hiện theo chỉ đạo của ông M. A. Yusuff Ali - Chủ tịch Tập đoàn Lulu. Qua đó, nhấn mạnh cam kết của Tập đoàn trong việc hỗ trợ xuất khẩu nông sản từ Việt Nam, đồng thời góp phần đảm bảo nguồn cung nông sản tươi ổn định và hiệu quả cho các thị trường trọng điểm ở Trung Đông.

may-bay-do-tap-doan-lulu-thue-rieng-de-van-chuyen-hang-hoa-cua-cac-doanh-nghiep-viet-nam-sang-dubai.jpg
Máy bay do Tập đoàn Lulu thuê riêng để vận chuyển rau quả tươi từ Việt Nam sang Trung Đông. Ảnh: congthuong.vn

Theo đại diện MAY Exports Vietnam, việc tổ chức thu mua, đóng gói và vận chuyển được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian giao hàng, đặc biệt đối với các sản phẩm dễ hư hỏng.

Trong bối cảnh vận tải biển chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất định, đặc biệt đối với nhóm hàng tươi sống, việc chuyển sang vận tải hàng không được xem là giải pháp linh hoạt và kịp thời. Phương thức này giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, đảm bảo độ tươi ngon của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

null