Peugeot Django Classic Gen 2026: Giá “mềm”, công nghệ cao, tham vọng khuấy đảo phân khúc tay ga đô thị

(GLO)- Mẫu xe tay ga phong cách cổ điển Peugeot Django Classic Gen 2026 đang thu hút sự chú ý khi kết hợp thiết kế đậm chất Pháp với loạt trang bị hiện đại, đi kèm mức giá dễ tiếp cận.

Sản phẩm được định vị hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, đồng thời tạo khác biệt bằng cấu hình vượt trội trong phân khúc.

Trong bối cảnh thị trường xe tay ga cỡ nhỏ ngày càng cạnh tranh gay gắt, Peugeot đã tung ra phiên bản Django Classic Gen 2026 với giá tham khảo 16.800 nhân dân tệ (khoảng 64,7 triệu đồng). Mẫu xe được phát triển trên nền tảng liên doanh, nhắm trực tiếp đến nhóm người dùng đô thị cần phương tiện linh hoạt, tiện dụng.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu hình “vượt khung” so với tầm giá. Xe được trang bị động cơ 150cc làm mát bằng dung dịch, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và màn hình TFT hiện đại. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện ở các dòng xe cao cấp hơn, giúp mẫu xe tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Về thiết kế, Django Classic Gen 2026 mang đậm dấu ấn Pháp với kiểu dáng cổ điển pha lẫn nét hiện đại. Kích thước tổng thể dài 1.925 mm, rộng 710 mm và chiều cao yên 780 mm giúp xe dễ dàng xoay xở trong không gian đô thị chật hẹp. Trọng lượng 146 kg cũng hỗ trợ người dùng thao tác linh hoạt khi dắt hoặc đỗ xe.

Xe được trang bị lốp Michelin kích thước 120/70-12 cho cả hai bánh, kết hợp mâm hợp kim nhôm đúc, tăng độ bám đường và ổn định khi vận hành. Hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, yên xe rộng rãi cùng bình xăng 8,5 lít giúp đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Ẩn dưới thiết kế hoài cổ là khối động cơ xi-lanh đơn 149,6cc, sử dụng công nghệ SOHC 4 van, cho công suất tối đa 10,8 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Cấu hình này giúp xe tăng tốc linh hoạt ở dải tua thấp – yếu tố quan trọng khi di chuyển trong phố đông. Hệ truyền động CVT kết hợp ly hợp ly tâm khô mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà.

Bên cạnh sức mạnh, công nghệ hỗ trợ người lái là điểm nhấn. Màn hình TFT tích hợp kết nối smartphone cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường, trong khi hệ thống khóa thông minh không chìa tăng tính tiện lợi. Hệ thống phanh đĩa trước – sau kết hợp ABS cùng lốp chất lượng cao giúp nâng cao độ an toàn.

Nếu xuất hiện tại Việt Nam với mức giá tương đương, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quen thuộc như Honda Air Blade, Honda Lead hay Yamaha NVX. Tuy nhiên, lợi thế của Peugeot nằm ở thiết kế khác biệt và yếu tố thương hiệu châu Âu – điểm có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu phong cách.

Dù vậy, các yếu tố như chi phí bảo dưỡng, độ phổ biến phụ tùng hay mạng lưới dịch vụ vẫn là những điểm cần cân nhắc. Tổng thể, Peugeot Django Classic Gen 2026 cho thấy tham vọng nâng chuẩn trong phân khúc xe tay ga cổ điển, hướng đến người dùng tìm kiếm sự khác biệt cả về thiết kế lẫn trải nghiệm.