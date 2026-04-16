Xe máy điện Crea Espero thiết kế cổ điển, đi 80 km/lần sạc, giá 16,5 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Trong phân khúc xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam, mẫu xe tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt với nữ giới, học sinh, sinh viên

Crea Espero là phiên bản chạy điện của dòng xe ga 50cc quen thuộc, vẫn giữ nguyên phong cách tân cổ điển lấy cảm hứng từ các mẫu Vespa. Những đường cong mềm mại, thân xe bo tròn cùng các chi tiết hoàn thiện tinh tế giúp xe mang lại cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng.

Kích thước tổng thể 1.700 x 710 x 1.040 mm cùng chiều cao yên chỉ khoảng 720 mm giúp xe phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt Nam, đặc biệt là phái nữ. Trọng lượng xe ở mức 94 kg đủ nhẹ để dễ dàng điều khiển trong điều kiện đô thị đông đúc.

Xe sử dụng động cơ điện 3 pha không chổi than, công suất khoảng 1.500-1.600W, cho phép đạt tốc độ tối đa 40-45 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với môi trường nội đô và đủ để người dùng di chuyển linh hoạt trong các quãng đường ngắn.

Crea Espero được trang bị bộ ắc quy 60V-20Ah cho phép xe đi được khoảng 80 km mỗi lần sạc đầy. Đây là mức quãng đường phổ biến trong phân khúc xe điện giá rẻ, đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong ngày mà không cần sạc lại nhiều lần.

Thời gian sạc đầy dao động từ 6-8 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng. Với cường độ sử dụng trung bình, người dùng chỉ cần sạc vài lần mỗi tuần là đủ.

Cốp xe dung tích lớn giúp người dùng dễ dàng mang theo các vật dụng cá nhân như túi xách, áo mưa hoặc mũ bảo hiểm. Yên xe bọc da nhân tạo với đường may tinh tế mang lại cảm giác ngồi êm ái, phù hợp khi chở 2 người.

Động cơ của xe đạt chuẩn chống nước IPX7, cho phép vận hành ổn định trong điều kiện mưa hoặc ngập nhẹ, lợi thế đáng kể trong môi trường đô thị Việt Nam.

Xe sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau giúp xử lý tình huống nhanh chóng trong điều kiện đô thị. Bộ lốp không săm kích thước lớn với rãnh sâu tăng độ bám đường, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện trời mưa.

Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều loại mặt đường khác nhau.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng. Trong phân khúc xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam năm 2026.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Everest đang bán tại Việt Nam chỉ có cấu hình máy dầu.

Ford Everest 2026 ra mắt bản máy xăng tại Việt Nam, giá niêm yết có thể hơn 1,5 tỷ đồng

(GLO)- Ford Everest dự kiến sẽ lần đầu tiên có thêm phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam, bên cạnh các tùy chọn động cơ diesel hiện hành. Theo thông tin từ các đại lý, mẫu SUV 7 chỗ này có thể bắt đầu mở bán phiên bản mới từ cuối quý II/2026, cụ thể vào khoảng cuối tháng 6-2026.

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Chi phí xăng tăng và yêu cầu vốn ban đầu đang khiến nhiều tài xế công nghệ gặp khó khi gia nhập và duy trì công việc. Trong bối cảnh đó, xe điện cùng những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Xanh SM đang giúp người lao động giảm áp lực chi phí, dễ dàng gia nhập nghề và cải thiện thu nhập.

