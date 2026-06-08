Subaru Levorg Layback Hybrid 2026 ra mắt, bỏ hốc gió ca-pô đặc trưng, thêm động cơ tiết kiệm nhiên liệu

(GLO)- Subaru chính thức trình làng Levorg Layback S 2026 tại Nhật Bản với hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, mẫu xe còn gây chú ý khi loại bỏ hốc hút gió trên nắp ca-pô một chi tiết thiết kế vốn gắn liền với nhiều dòng xe Subaru hiệu năng cao.

Trong bối cảnh những đồn đoán về thế hệ mới của Levorg vẫn chưa trở thành hiện thực, Subaru bất ngờ giới thiệu phiên bản nâng cấp Levorg Layback 2026 dành cho thị trường Nhật Bản, nổi bật với biến thể hybrid mới mang tên S.

Subaru Levorg Layback S 2026 ra mắt tại Nhật Bản với hệ truyền động hybrid

Levorg Layback là phiên bản mang phong cách SUV của dòng Levorg, ra mắt lần đầu vào năm 2023. Trên phiên bản 2026, mẫu xe được bổ sung hệ truyền động hybrid thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Cụ thể, Levorg Layback S sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru. Dù chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, hãng xe Nhật Bản cho biết hệ thống này mang lại khả năng tăng tốc nhanh nhạy và cảm giác lái hứng khởi hơn. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình hỗn hợp WLTC được công bố ở mức 5,2 lít/100 km.

Ngoài hệ truyền động mới, Levorg Layback S 2026 còn có nhiều thay đổi về thiết kế. Đáng chú ý nhất là việc loại bỏ hốc hút gió trên nắp ca-pô – chi tiết từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe Subaru lấy cảm hứng từ dòng hiệu suất cao WRX.

Thay vào đó, phần đầu xe được thiết kế theo phong cách hiện đại hơn với cụm đèn pha, nắp ca-pô và cản trước thừa hưởng từ mẫu Impreza. Lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng các chi tiết cản trước được tinh chỉnh nhẹ giúp xe sở hữu diện mạo thanh thoát và hiện đại hơn.

Trong khi đó, khu vực thân và đuôi xe gần như được giữ nguyên. Các chi tiết ốp nhựa bảo vệ đặc trưng của phiên bản Layback vẫn xuất hiện nhằm nhấn mạnh phong cách SUV. Phiên bản hybrid mới thấp hơn 20 mm so với Layback tiêu chuẩn nhờ hệ thống treo được điều chỉnh lại, song khoảng sáng gầm xe vẫn duy trì ở mức 180 mm.

Subaru tiếp tục cung cấp nhiều gói phụ kiện tùy chọn cho Levorg Layback S như Premium Urban, Active Style hay STI Aero. Khách hàng cũng có thể lựa chọn hệ thống đèn LED trang trí dành riêng cho lưới tản nhiệt.

Không gian nội thất trên phiên bản hybrid gần như không thay đổi so với các mẫu dùng động cơ đốt trong. Bản Premium S EX được trang bị ghế da Nappa phối hai tông màu nâu vàng và đen, trong khi phiên bản Premium Black S sở hữu khoang cabin hoàn toàn màu đen. Cả hai đều sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 11,6 inch.

Đối với các phiên bản Levorg và Levorg Layback sử dụng động cơ đốt trong, Subaru cũng thực hiện một số nâng cấp nhằm cải thiện trải nghiệm lái. Hệ thống SI-Drive được tinh chỉnh với chế độ S mới cho khả năng tăng tốc tuyến tính hơn khi thoát cua, trong khi chế độ I tập trung vào sự êm ái và mượt mà.

Bên cạnh đó, Levorg Layback 2026 còn được bổ sung gương chiếu hậu kỹ thuật số giúp duy trì tầm quan sát ngay cả khi khoang hành lý phía sau chất đầy đồ. Hãng cũng trang bị thêm chức năng nháy đèn cảnh báo hỗ trợ người dùng dễ dàng xác định vị trí xe trong các bãi đỗ đông đúc.

Tại Nhật Bản, Subaru Levorg 2026 có giá bán từ 3,63 - 4,686 triệu Yên (khoảng 726 - 937 triệu đồng). Trong khi đó, Levorg Layback 2026 được niêm yết từ 4,059 - 4,246 triệu Yên (tương đương 812 - 849 triệu đồng). Riêng phiên bản Levorg Layback S mới dự kiến được bán ra từ tháng 7/2026.