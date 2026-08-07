Đối thủ của Toyota Alphard sở hữu công nghệ chưa từng có

Hãng xe Nissan tuyên bố mẫu minivan Elgrand mới sở hữu công nghệ khử tiếng ồn mà chưa có chiếc xe nào khác có được.

Nhiều mẫu xe cao cấp hiện nay được trang bị công nghệ khử tiếng ồn chủ động (Active Noise Cancellation - ANC). Tuy nhiên theo Nissan, Elgrand thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên sở hữu hệ thống ANC tích hợp có khả năng đồng thời triệt tiêu tiếng ồn từ mặt đường và tiếng ồn phát sinh từ hệ truyền động hybrid của xe.

Công nghệ này do Panasonic phát triển và được kỳ vọng sẽ nâng tầm khả năng cách âm cũng như sự êm ái của Elgrand - mẫu MPV cao cấp vốn được thiết kế với tiêu chí ưu tiên sự thoải mái cho hành khách.

Trong khi phần lớn các hệ thống ANC trên ô tô hiện nay chỉ tập trung xử lý tiếng ồn từ mặt đường, Nissan cho biết khả năng kiểm soát thêm tiếng ồn từ hệ truyền động chính là điểm khác biệt của Elgrand mới.

Hệ thống ANC của Panasonic sử dụng các cảm biến gia tốc bố trí tại nhiều vị trí trên xe để phát hiện những rung động có liên quan trực tiếp đến tiếng ồn trong khoang cabin.

Sau khi phân tích các rung động này, hệ thống sẽ tạo ra các sóng âm có pha ngược và phát qua hệ thống loa nhằm triệt tiêu những tần số gây tiếng ồn trước khi chúng truyền đến tai người ngồi trong xe.

Theo Panasonic, việc xử lý tiếng ồn từ mặt đường và tiếng ồn từ động cơ đòi hỏi các phương pháp điều khiển khác nhau do đặc tính tần số của hai loại tiếng ồn này không giống nhau. Tiếng ồn từ mặt đường đặc biệt khó kiểm soát hơn bởi nó phát sinh ngẫu nhiên, với tần số và biên độ liên tục thay đổi.

Dù Nissan khẳng định hệ thống trên Elgrand có thể xử lý hiệu quả cả hai loại tiếng ồn, mức độ hiệu quả thực tế vẫn cần được kiểm chứng thông qua quá trình trải nghiệm.

Panasonic cho biết hãng đã cung cấp hệ thống ANC cho hơn 60 mẫu xe khác nhau trên toàn cầu. Với những công nghệ được phát triển dành riêng cho Elgrand mới, nhiều khả năng giải pháp này sẽ tiếp tục được ứng dụng trên các mẫu xe thương mại khác trong tương lai.

Tại Nhật Bản, Elgrand từng là mẫu xe tiên phong góp phần định hình phân khúc MPV hạng sang, nhưng trong những năm gần đây đã đánh mất vị thế vào tay Toyota Alphard.

Với thiết kế hoàn toàn mới cùng hệ truyền động hybrid e-Power, Nissan kỳ vọng Elgrand thế hệ mới sẽ giúp mẫu MPV này lấy lại sức hút trên thị trường.

Ở quê nhà, Nissan Elgrand được bán với giá khởi điểm 6.897.000 yên (khoảng 1,11 tỷ đồng). Trong khi đó, đối thủ Toyota Alphard vừa ra mắt bản mới 2026 tại Thái Lan với giá khởi điểm 107.400 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng).

Theo Trường Vũ (TPO)