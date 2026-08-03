Mercedes-Benz GLA 2027 ra mắt với thiết kế mới, lần đầu có 3 phiên bản thuần điện

(GLO)- Mercedes-Benz GLA 2027 được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. Bên cạnh các phiên bản hybrid, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ lần đầu tiên có ba biến thể thuần điện với phạm vi hoạt động tối đa 657 km.

Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu GLA thế hệ mới tại châu Âu. So với thế hệ trước, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được làm mới từ ngoại thất đến nội thất, đồng thời mở rộng dải sản phẩm với các phiên bản thuần điện nhằm đáp ứng chiến lược điện hóa của hãng xe Đức. GLA 2027 đã bắt đầu nhận đặt hàng tại châu Âu và dự kiến được bán ra tại nhiều thị trường từ nửa cuối năm 2027.

Về thiết kế, GLA 2027 mang phong cách hiện đại hơn với nhiều đường nét gợi liên tưởng đến GLC. Đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn, có tùy chọn tích hợp đèn LED phát sáng, đi cùng cụm đèn pha LED họa tiết ngôi sao. Trên các phiên bản cao cấp, hệ thống Multibeam LED được bổ sung dải đèn định vị ban ngày tạo hình ngôi sao đặc trưng.

Thân xe được tinh giản với tay nắm cửa ẩn, các đường gân nổi và bộ mâm hợp kim kích thước từ 18-20 inch. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu thiết kế mới, nối liền bằng dải LED mảnh, trong khi biển số được chuyển xuống cản sau, tạo diện mạo thể thao hơn.

Mercedes-Benz cũng cung cấp các gói ngoại thất AMG Line, AMG Line Plus và Night Edition. Trong đó, Night Edition tạo điểm nhấn bằng các chi tiết sơn đen Cosmos Black Magno, mâm 20 inch, ghế thể thao hai tông màu và nhiều chi tiết trang trí tối màu.

So với trước đây, GLA 2027 có chiều dài tăng 155 mm lên 4.565 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm, tăng 61 mm. Sự thay đổi này giúp không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Khoang lái được thiết kế theo phong cách của CLA thế hệ mới với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Xe hỗ trợ tùy chọn MBUX Superscreen, bổ sung màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước, cùng khả năng sử dụng hơn 40 ứng dụng giải trí.

Ngoài ra, GLA 2027 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control có thể chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ, hệ thống âm thanh Burmester 3D 16 loa và khoang hành lý dung tích 410 lít. Khi gập hàng ghế sau, dung tích chứa đồ tăng lên 1.400 lít. Riêng các phiên bản thuần điện có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 107 lít.

Điểm mới đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ba phiên bản thuần điện. GLA 200 Electric sử dụng pin LFP 58 kWh và mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 221 mã lực, phạm vi hoạt động từ 394-447 km theo tiêu chuẩn WLTP. GLA 250 Electric mạnh 268 mã lực, dùng pin NMC 85 kWh và có thể di chuyển tối đa 657 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, GLA 350 4Matic Electric được trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 515 Nm và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây. Phiên bản này có phạm vi hoạt động từ 555-643 km.

Theo Mercedes-Benz, GLA 2027 cũng sẽ được bổ sung các phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, nhiều khả năng chia sẻ hệ truyền động với CLA thế hệ mới. Mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 MB.Drive Assist cùng nhiều công nghệ an toàn hiện đại.

Hiện Mercedes-Benz chưa công bố giá bán của GLA 2027 trên các thị trường.