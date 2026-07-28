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Xe số 125cc Gemini Ark125X ra mắt: Trang bị kính chắn gió, tựa lưng tháo rời, đĩa phanh trước 320 mm

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ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Gemini Ark125X, mẫu xe số 125cc đến từ Hy Lạp, vừa được giới thiệu với thiết kế thể thao, động cơ đạt chuẩn Euro 5+ và nhiều trang bị hiếm thấy trong phân khúc như kính chắn gió, tựa lưng tháo rời, cổng sạc USB kép và đĩa phanh trước đường kính 320 mm.

Gemini Ark125X gia nhập phân khúc xe số 125cc

Thị trường xe số 125cc vốn là sân chơi quen thuộc của các thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên, Gemini Motors vừa bổ sung thêm một lựa chọn mới với mẫu Gemini Ark125X, dòng underbone được phát triển và phân phối tại Hy Lạp cùng một số thị trường châu Âu.

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Mẫu xe được niêm yết với giá 1.795 euro (khoảng 53 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe số phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày nhưng sở hữu nhiều tiện ích hơn so với các mẫu xe phổ thông.

Thiết kế thể thao, sử dụng đèn LED

Gemini Ark125X mang phong cách thiết kế góc cạnh với các đường nét thể thao. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày (DRL), trong khi các chi tiết thân xe được hoàn thiện theo hướng hiện đại.

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Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch, kết hợp khung thép ống và trọng lượng chỉ 98 kg, góp phần tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Động cơ 124cc đạt chuẩn Euro 5+

Cung cấp sức mạnh cho Ark125X là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 124 cc, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Hệ thống phun xăng điện tử do Delphi cung cấp.

Khối động cơ này cho công suất tối đa 8,6 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,6 Nm tại 5.500 vòng/phút.

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Điểm đáng chú ý là xe được trang bị trục cân bằng chống rung – trang bị không phổ biến trên các mẫu xe số phổ thông. Theo nhà sản xuất, hệ thống này giúp giảm rung động khi vận hành ở tốc độ cao, mang lại cảm giác lái êm ái hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 1,8 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 4,7 lít, xe có khả năng di chuyển hơn 250 km sau mỗi lần đổ đầy. Ngoài hệ thống đề điện, Ark125X vẫn được trang bị cần đạp khởi động truyền thống.

Đĩa phanh trước 320 mm là điểm nhấn

Hệ thống an toàn của Gemini Ark125X gồm phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp công nghệ phanh CBS.

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Đáng chú ý, đĩa phanh trước có đường kính lên tới 320 mm, lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe số phổ thông hiện nay. Theo công bố của hãng, hệ thống CBS giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh nhằm cải thiện khả năng kiểm soát khi phanh gấp.

Nhiều trang bị hiếm gặp trong phân khúc

Một trong những điểm khác biệt của Ark125X nằm ở danh sách tiện nghi.

Xe được trang bị màn hình LCD kết hợp đồng hồ tua máy analog, cốp chứa đồ dưới yên, giá để đồ trung tâm và baga nhôm phía sau.

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Ngoài ra, mẫu xe còn đi kèm kính chắn gió phía trước và tựa lưng dành cho người ngồi sau có thể tháo rời. Cổng sạc USB Type-A và USB Type-C cũng được tích hợp sẵn, đáp ứng nhu cầu sạc thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Cơ hội về Việt Nam?

Với giá bán khoảng 53 triệu đồng tại châu Âu, Gemini Ark125X nhiều khả năng sẽ có giá cao hơn đáng kể nếu được nhập khẩu về Việt Nam do phải cộng thêm các loại thuế và chi phí liên quan.

Gemini Ark125X có thể hướng đến nhóm khách hàng yêu thích các mẫu xe số khác biệt, ưu tiên trang bị và thiết kế hơn là yếu tố giá bán. Với những điểm nhấn như đĩa phanh trước 320 mm, kính chắn gió, tựa lưng tháo rời cùng loạt tiện ích đi kèm, mẫu xe này có khả năng tạo dấu ấn riêng trong phân khúc xe số nhập khẩu.

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