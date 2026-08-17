Cadillac XT5 PHEV 2027 lộ diện: Thiết kế mới, công nghệ lái bán tự động tiên tiến

(GLO)- Cadillac XT5 PHEV 2027 dành cho thị trường Trung Quốc gây chú ý với thiết kế được nâng cấp, hệ truyền động gồm động cơ xăng kết hợp hai mô-tơ điện và công nghệ hỗ trợ lái bán tự động tích hợp LiDAR.

Cadillac vừa hé lộ phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) mới của XT5 tại Trung Quốc, trong bối cảnh khách hàng Mỹ vẫn đang chờ đợi thế hệ XT5 thứ hai. Mẫu SUV hạng sang này không chỉ được làm mới về thiết kế mà còn sở hữu hệ truyền động điện hóa và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Cadillac XT5 PHEV 2027 sử dụng động cơ xăng công suất tối đa 148 mã lực kết hợp với hai mô-tơ điện. Mô-tơ phía trước cho công suất tối đa 215 mã lực, trong khi mô-tơ phía sau đạt 148 mã lực. Xe sử dụng pin lithium hỗ trợ sạc nhanh 5C.

Với cấu hình này, XT5 PHEV nhiều khả năng vận hành theo hướng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), dù Cadillac hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật.

Thiết kế ngoại thất nâng cấp

Cadillac XT5 PHEV 2027 được làm mới phần đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế lại, tích hợp dải đèn LED phát sáng. Phong cách này tương đồng với các mẫu xe điện như Optiq, Lyriq và Vistiq.

Bên dưới lưới tản nhiệt là khe hút gió tích hợp cửa chớp chủ động, trong khi hai bên thân xe xuất hiện bộ mâm tối ưu tính khí động học kết hợp cùm phanh màu đỏ.

Phía sau cũng được tinh chỉnh với thiết kế cản mới và hệ thống ống xả được giấu kín, tạo diện mạo hiện đại hơn.

Trang bị LiDAR, hướng tới lái bán tự động

Điểm đáng chú ý nhất trên XT5 PHEV 2027 là hệ thống cảm biến phục vụ công nghệ hỗ trợ lái. Xe được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc, camera hai bên thân xe cùng hệ thống đèn màu xanh ngọc.

Những trang bị này được cho là phục vụ hệ thống hỗ trợ lái bán tự động dựa trên mô hình thế giới Momenta R7. Nhiều khả năng XT5 PHEV sẽ sử dụng hệ thống Xiao Yao Zhi Xing, công nghệ đã xuất hiện trên một số mẫu Buick tại Trung Quốc.

Hệ thống có khả năng hỗ trợ xe xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp như phương tiện cắt ngang, vòng xuyến, người đi bộ qua đường và chuyển làn. Cadillac kỳ vọng công nghệ này có thể nâng cao khả năng dự đoán và phản ứng của xe trong điều kiện giao thông đô thị đa dạng.

Đáng chú ý, trong khi XT5 tại Mỹ hiện chưa được trang bị Super Cruise, phiên bản dành cho Trung Quốc lại được định hướng với một hệ thống hỗ trợ lái bán tự động tiên tiến hơn, cho thấy sự khác biệt đáng kể về công nghệ giữa hai thị trường.

Cadillac chưa công bố thời điểm bán ra và giá của XT5 PHEV 2027 tại Trung Quốc.