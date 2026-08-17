Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Ô tô - Xe máy

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Cadillac XT5 PHEV 2027 lộ diện: Thiết kế mới, công nghệ lái bán tự động tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Cadillac XT5 PHEV 2027 dành cho thị trường Trung Quốc gây chú ý với thiết kế được nâng cấp, hệ truyền động gồm động cơ xăng kết hợp hai mô-tơ điện và công nghệ hỗ trợ lái bán tự động tích hợp LiDAR.

Cadillac vừa hé lộ phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) mới của XT5 tại Trung Quốc, trong bối cảnh khách hàng Mỹ vẫn đang chờ đợi thế hệ XT5 thứ hai. Mẫu SUV hạng sang này không chỉ được làm mới về thiết kế mà còn sở hữu hệ truyền động điện hóa và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

cadillac-xt5-phev-2027-5-61d2.jpg

Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Cadillac XT5 PHEV 2027 sử dụng động cơ xăng công suất tối đa 148 mã lực kết hợp với hai mô-tơ điện. Mô-tơ phía trước cho công suất tối đa 215 mã lực, trong khi mô-tơ phía sau đạt 148 mã lực. Xe sử dụng pin lithium hỗ trợ sạc nhanh 5C.

cadillac-xt5-phev-2027-2-07fd.jpg

Với cấu hình này, XT5 PHEV nhiều khả năng vận hành theo hướng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), dù Cadillac hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật.

Thiết kế ngoại thất nâng cấp

Cadillac XT5 PHEV 2027 được làm mới phần đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế lại, tích hợp dải đèn LED phát sáng. Phong cách này tương đồng với các mẫu xe điện như Optiq, Lyriq và Vistiq.

cadillac-xt5-phev-2027-1-76ce.jpg

Bên dưới lưới tản nhiệt là khe hút gió tích hợp cửa chớp chủ động, trong khi hai bên thân xe xuất hiện bộ mâm tối ưu tính khí động học kết hợp cùm phanh màu đỏ.

Phía sau cũng được tinh chỉnh với thiết kế cản mới và hệ thống ống xả được giấu kín, tạo diện mạo hiện đại hơn.

Trang bị LiDAR, hướng tới lái bán tự động

Điểm đáng chú ý nhất trên XT5 PHEV 2027 là hệ thống cảm biến phục vụ công nghệ hỗ trợ lái. Xe được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc, camera hai bên thân xe cùng hệ thống đèn màu xanh ngọc.

cadillac-xt5-phev-2027-3-7d7f.jpg

Những trang bị này được cho là phục vụ hệ thống hỗ trợ lái bán tự động dựa trên mô hình thế giới Momenta R7. Nhiều khả năng XT5 PHEV sẽ sử dụng hệ thống Xiao Yao Zhi Xing, công nghệ đã xuất hiện trên một số mẫu Buick tại Trung Quốc.

cadillac-xt5-phev-2027-be8e.jpg

Hệ thống có khả năng hỗ trợ xe xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp như phương tiện cắt ngang, vòng xuyến, người đi bộ qua đường và chuyển làn. Cadillac kỳ vọng công nghệ này có thể nâng cao khả năng dự đoán và phản ứng của xe trong điều kiện giao thông đô thị đa dạng.

cadillac-xt5-phev-2027-4-b70b.jpg

Đáng chú ý, trong khi XT5 tại Mỹ hiện chưa được trang bị Super Cruise, phiên bản dành cho Trung Quốc lại được định hướng với một hệ thống hỗ trợ lái bán tự động tiên tiến hơn, cho thấy sự khác biệt đáng kể về công nghệ giữa hai thị trường.

Cadillac chưa công bố thời điểm bán ra và giá của XT5 PHEV 2027 tại Trung Quốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Kawasaki KLE 500 2026 ra mắt tại Malaysia, giá hơn 211 triệu đồng

Kawasaki KLE 500 2026 ra mắt tại Malaysia, giá hơn 211 triệu đồng

(GLO)- Kawasaki KLE 500 2026 được giới thiệu tại Malaysia với giá 32.900 Ringgit, tương đương khoảng 211,25 triệu đồng, chưa gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Mẫu adventure 451cc sở hữu ABS hai kênh, vành nan hoa 21/17 inch cùng hệ thống treo hành trình dài.

Có thể bạn quan tâm

Thay đổi tem đăng kiểm ô tô

Thay đổi tem đăng kiểm ô tô

Ô tô - Xe máy

Bộ Xây dựng vừa ban hành 3 mẫu tem kiểm định hoàn toàn mới dành cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Lần đầu tiên, ô tô điện không phát thải trực tiếp carbon được cấp tem màu xanh lá cây riêng, trong khi xe sử dụng động cơ đốt trong dùng tem màu cam tích hợp thông tin mức khí thải.

null