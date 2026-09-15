VinFast hé lộ xe mới tại Việt Nam, nhiều dấu hiệu cho thấy VF Wild bản thương mại

(GLO)- VinFast bất ngờ hé lộ mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam trong tháng 9, với thiết kế được cho là có nhiều điểm tương đồng với phiên bản thương mại của mẫu bán tải điện VF Wild.

VinFast Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh hé lộ một mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong tháng 9. Hãng chưa công bố tên sản phẩm, song những chi tiết xuất hiện trong hình ảnh teaser đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng đây chính là VF Wild bản thương mại.

Hình ảnh được VinFast công bố khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào cụm đèn phía trước và những đường sáng phác họa phần thân xe. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hình ảnh VF Wild bản thương mại từng xuất hiện tại một sự kiện nội bộ của Vingroup hồi tháng 8, thiết kế của mẫu xe mới có nhiều điểm tương đồng.

Đáng chú ý là dải sáng hình chữ V ở khu vực đầu xe. Chi tiết này có kiểu dáng khá giống thiết kế từng được nhìn thấy trên VF Wild bản thương mại. Những đường nét phác họa trong teaser cũng cho thấy rõ phần thùng phía sau, qua đó củng cố thêm khả năng VinFast chuẩn bị giới thiệu mẫu bán tải đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Trước đó, một số hình ảnh xe thử nghiệm được cho là VF Wild từng xuất hiện trên đường phố cũng thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, thiết kế phần gầm và khu vực phía sau xe làm dấy lên nghi vấn mẫu bán tải này có thể sử dụng hệ truyền động hybrid sạc bằng máy phát điện chạy xăng (EREV), thay vì thuần điện như phiên bản concept.

Nếu đúng là VF Wild bản thương mại, mẫu xe sẽ có nhiều thay đổi so với nguyên mẫu từng được VinFast giới thiệu. Phần cản trước, cản sau và hệ thống chiếu sáng được thiết kế gọn gàng hơn, phù hợp với yêu cầu sản xuất hàng loạt.

Cụm đèn phía trước cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý. Trên bản concept, hệ thống đèn LED được bố trí dạng dải ngang tích hợp với mặt ca-lăng. Trong khi đó, phiên bản thương mại được cho là sử dụng cặp đèn hình đa giác đặt thấp hơn, tương đồng phong cách thiết kế trên một số mẫu SUV VinFast hiện nay.

Nội thất của VF Wild bản tiền sản xuất cũng được cho là thay đổi đáng kể. Táp-lô có thiết kế tối giản, kéo dài theo phương ngang và nổi bật với một màn hình trung tâm cỡ lớn. Màn hình này có thể đảm nhiệm cả chức năng giải trí, điều khiển xe và hiển thị thông tin vận hành.

Đáng chú ý, khu vực điều khiển trung tâm không còn nhiều nút bấm vật lý. Thay vào đó, một số chức năng được tích hợp trên màn hình cảm ứng, tương tự cách bố trí trên VF 8 thế hệ mới.

Việc VinFast liên tục hé lộ mẫu xe mới trong tháng 9 khiến khả năng VF Wild bản thương mại xuất hiện tại Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu được xác nhận, đây sẽ là sản phẩm hoàn toàn mới trong danh mục của VinFast, đồng thời đánh dấu bước tiến của thương hiệu Việt vào phân khúc bán tải.