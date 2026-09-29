Mitsubishi Pajero thế hệ mới lộ thông số bản cao cấp tại Thái Lan

(GLO)- Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ ra mắt tại Thái Lan ngày 19/10 với 3 phiên bản, trong đó bản Super Exceed 4WD S-AWC sở hữu động cơ diesel 2.4L, hệ dẫn động 4 bánh tiên tiến và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Mitsubishi đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi giới thiệu Pajero thế hệ mới tại thị trường Thái Lan. Mẫu SUV này sẽ được phân phối với ba phiên bản gồm GLS 2WD, GSR 2WD và Super Exceed 4WD S-AWC.

Động cơ diesel 2.4L, công suất 204 mã lực

Mitsubishi Pajero mới sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng 4N16 thế hệ thứ hai (SHP), dung tích 2.4L, tăng áp Wide Range Single-VGT và phun nhiên liệu trực tiếp Common Rail.

Động cơ cho công suất tối đa 204 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480 Nm trong khoảng 1.750-2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp.

Hai cấu hình dẫn động được cung cấp gồm 2WD và 4WD S-AWC. Riêng bản cao cấp Super Exceed sử dụng hệ thống Super All Wheel Control (S-AWC), kết hợp Super Select 4WD-II (SS4-II) và khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử.

Hệ thống dẫn động 4 bánh có bốn chế độ 2H, 4H, 4HLc và 4LLc. Bên cạnh đó, xe cung cấp bảy chế độ lái gồm Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock, nhằm tối ưu khả năng vận hành trên nhiều điều kiện địa hình.

Pajero mới có kích thước dài 4.920 mm, rộng 1.925 mm và cao 1.900-1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm dao động 219-228 mm, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 80 lít.

Nội thất cao cấp, màn hình 14,3 inch

Khoang cabin của Pajero Super Exceed được bọc da Semi-Aniline kết hợp da tổng hợp cao cấp. Tâm điểm bảng táp-lô là cụm màn hình kép liền khối Monolithic Dual Display kích thước 14,3 inch.

Xe còn được trang bị màn hình Multi Meter, hiển thị các thông tin như độ cao, hướng di chuyển, nhiệt độ, độ dốc và độ nghiêng của thân xe.

Danh sách tiện nghi đáng chú ý gồm ghế trước chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí và thông gió; vô-lăng chỉnh điện 4 hướng; hàng ghế thứ hai có thể trượt 150 mm; hàng ghế thứ ba gập theo tỷ lệ 50:50.

Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate gồm 12 loa và một loa siêu trầm. Hệ thống có khả năng tự điều chỉnh âm lượng dựa trên tốc độ xe, điều kiện trời mưa và hoạt động của hệ thống điều hòa.

Gói công nghệ an toàn Diamond Sense

Pajero thế hệ mới được trang bị gói công nghệ an toàn Diamond Sense với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái. Trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau.

Xe cũng sở hữu hệ thống camera quan sát xung quanh, hỗ trợ hiển thị khu vực phía dưới đầu xe, phát hiện vật thể chuyển động, phanh tự động khi lùi và nhận diện biển báo giao thông.

Đáng chú ý, hệ thống MI-PILOT hỗ trợ kiểm soát hành trình thích ứng, duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước và giữ xe gần trung tâm làn đường.

Bản cao cấp sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh

Ngoại thất Pajero Super Exceed được trang bị hệ thống đèn LED trước và sau, đèn hậu thiết kế hình chữ T, đèn pha tự động và công nghệ Adaptive LED Headlight.

Bản cao cấp còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Roof và cốp sau đóng/mở điện tích hợp tính năng mở rảnh tay. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 20 inch kết hợp lốp 255/55 R20.

Hệ thống treo phía trước sử dụng kết cấu tay đòn kép Double Wishbone, trong khi phía sau là hệ thống 5-link Torque-arm.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 19/10. Giá bán của mẫu SUV này cũng sẽ được công bố tại sự kiện.