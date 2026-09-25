"Xe cào cào" Yamaha WR155R 2026 về Việt Nam giá 79 triệu, cạnh tranh Honda CLF150L

Được giới đam mê mô tô ví von là xe cào cào, mẫu xe thể thao địa hình Yamaha WR155R 2026 với thiết kế cao ráo, kết hợp động cơ 155cc... vừa gia nhập thị trường xe Việt Nam với giá bán gần 80 triệu đồng.

Bất chấp xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, các nhà sản xuất mô tô, xe máy truyền thống như Yamaha, Honda… liên tục làm mới danh mục sản phẩm ở phân khúc xe xăng. Không lâu sau khi Honda tung ra thị trường phiên bản mới của mẫu xe tay ga Honda Sh mode, Yamaha lập tức đáp trả khi vừa trình làng mẫu mô tô thể thao mang phong cách Enduro, mang tên Yamaha WR155R 2026.

Là thành viên mới thuộc dòng xe địa hình WR Series, Yamaha WR155R được hãng xe Nhật Bản thiết kế dành cho thế hệ người dùng trẻ có phong cách cá nhân mạnh mẽ, sử dụng để đi lại trên các cung đường bằng phẳng đến các địa hình đầy thử thách.

Yamaha WR155R từng xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2020 thông qua một số cửa hàng không chính hãng, chuyên kinh doanh mô tô xe máy nhập khẩu. Đến năm 2023, WR155R bắt đầu được Yamaha nhập khẩu, phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sau gần 3 năm góp mặt trên thị trường, mẫu xe này vừa được Yamaha cập nhật với phiên bản mới nhất WR155R 2026.

Yamaha WR155R 2026 vừa được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: BÁ HÙNG

Trả lời PV Thanh Niên, ông Okutani Masahiro, Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam cho biết: "WR Series là một trong những dòng xe enduro tiêu biểu của Yamaha, đã tạo dựng được vị thế và cộng đồng tại nhiều thị trường có văn hóa off-road phát triển như Úc và châu Âu, cũng như được yêu thích tại các thị trường khu vực như Indonesia và Thái Lan. Tại Việt Nam, WR155R đã được giới thiệu tại Revzone và đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu xe. Tinh thần nổi bật của dòng WR là trải nghiệm lái địa hình thực thụ, với sự chú trọng vào khả năng kiểm soát, độ bền bỉ và cảm giác phóng khoáng khi người lái chinh phục địa hình. WR155R kế thừa tinh thần đó, nhưng WR155R tạo dấu ấn riêng khi trở thành mẫu xe 155cc đầu tiên của WR Series, mở ra một cách tiếp cận linh hoạt hơn với trải nghiệm off-road".

Với phiên bản mới nhất vừa xuất hiện tại Việt Nam, Yamaha WR155R 2026 vẫn mang phong cách đặc trưng của dòng xe Enduro hay giới chơi xe vẫn quen gọi là xe cào cào. Mẫu xe này được thiết kế cao ráo, khỏe khoắn, tạo nên diện mạo thể thao, khác biệt trên đường phố.

Tư thế lái cao ráo cho khả năng quan sát tốt, khoảng sáng gầm 245 mm giúp người lái vượt địa hình một cách dễ dàng. Yên xe phẳng kết hợp gác chân rộng tạo điều kiện để người lái thay đổi tư thế linh hoạt và chủ động hơn.

Yamaha WR155R 2026 vẫn mang phong cách đặc trưng của dòng xe Enduro hay giới chơi xe vẫn quen gọi là xe cào cào. Ảnh: BÁ HÙNG

WR155R sử dụng khung semi-double cradle hoàn toàn mới, cân bằng giữa độ cứng theo chiều dọc và độ cứng xoắn. Để thích ứng với nhiều dạng địa hình khác nhau, WR155R 2026 được Yamaha trang bị hệ thống treo gồm cặp phuộc phuộc ống lồng trước của KYB 41 mm, hành trình 215 mm giúp hấp thụ xung động từ địa hình, đồng thời được trang bị thêm khóa dầu để tăng độ chắc chắn khi gần hết hành trình phuộc. Phía sau dùng giảm xóc Monocross dạng liên kết, hành trình 185 mm.

Cả hai bánh đều dùng mâm nan hoa, với kích thước mâm 21 inch trên bánh trước và bánh sau 18 inch kết hợp lốp có gai sâu giúp tăng sự ổn định và khả năng thích ứng trên nhiều loại địa hình. Hệ thống ống xả giảm thanh chuyên cho off-road được thiết kế ôm sát thân xe, vắt cao gọn gàng, tối ưu khoảng sáng gầm và hỗ trợ lội nước. WR155R 2026 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.145 × 840 × 1.200 (mm), chiều cao yên 880 mm, trọng lượng 134 kg và bình xăng 8,1 lít.

WR155R 2026 sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.145 × 840 × 1.200 (mm), chiều cao yên 880 mm, trọng lượng 134 kg. Ảnh: BÁ HÙNG

Về trang bị tiện ích, mẫu xe này có sẵn màn hình LCD đa chức năng hiển thị nhiều thông tin khác nhau như tốc độ, vòng tua, quãng đường, hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu, vị trí số và trạng thái VVA trên giao diện nhỏ gọn, dễ quan sát.

Đèn hazard hỗ trợ cảnh báo cho các phương tiện khác trong những tình huống cần thiết. Yên xe phẳng kiểu YZ và gác chân rộng tạo thêm không gian để người lái thay đổi tư thế và dịch chuyển trọng tâm khi xử lý địa hình, đồng thời tăng khả năng kiểm soát xe bằng phần thân dưới.

Yamaha WR155R 2026 vẫn sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, 4 van, tích hợp công nghệ Variable Valve Actuation (VVA). Theo Yamaha, để phù hợp vận hành trên cả hai dạng địa hình (on-road và off-road), động cơ này đã được hãng tinh chỉnh hệ thống nạp, xả nhằm tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung.

Động cơ này sản sinh công suất tối đa 16,7 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút; kết hợp hộp số 6 cấp. Mẫu xe này trang bị bộ ly hợp Assist Slipper giúp sang số nhẹ, giảm giật khi giảm tốc.

Tại Việt Nam, Yamaha WR155R 2026 được Yamaha phân phối chính hãng với hai lựa chọn màu sắc, gồm màu đen và xanh GP, giá đề xuất 79 triệu đồng. Ảnh: BÁ HÙNG

"WR155R giúp Yamaha mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng hơn về nhu cầu sử dụng và phong cách sống, đồng thời đưa trải nghiệm off-road đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ trong phân khúc 155cc. Chúng tôi kỳ vọng WR155R sẽ không chỉ mở rộng cộng đồng người dùng của dòng WR, mà còn tạo thêm cơ hội để nhiều người trẻ tiếp cận, trải nghiệm và hình thành niềm đam mê với văn hóa off-road", ông Okutani Masahiro chia sẻ thêm.

Tại Việt Nam, Yamaha WR155R 2026 được Yamaha phân phối chính hãng với hai lựa chọn màu sắc, gồm màu đen và xanh GP, giá đề xuất 79 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Mẫu xe này sẽ cạnh tranh cùng Kawasaki KLX150 và Honda CLF150L… Yamaha WR155R 2026 dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng từ ngày 25.9.

Theo Trần Hoàng (thanhnien.vn)