GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027: SUV địa hình 231 mã lực, giá gần 1 tỷ đồng

(GLO)- GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 được giới thiệu tại Trung Quốc với giá đề xuất 250.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 971 triệu đồng. Mẫu SUV được nâng cấp mạnh về khung gầm và trang bị off-road, sản xuất giới hạn chỉ 300 xe.

GWM vừa giới thiệu Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản đặc biệt được phát triển với trọng tâm là khả năng vận hành địa hình, thay vì chỉ tập trung vào thiết kế và tiện nghi.

Mẫu SUV có giá bán lẻ đề xuất 250.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 971 triệu đồng. GWM cho biết phiên bản này chỉ được sản xuất 300 chiếc và bán theo hình thức đặt hàng.

Nâng cấp mạnh cho khả năng off-road

So với Tank 300 tiêu chuẩn, Hooke Trail Edition 2027 vẫn giữ thiết kế tổng thể quen thuộc nhưng được bổ sung nhiều trang bị chuyên dụng. Xe sở hữu bộ tem và logo riêng, cản trước và cản sau thiết kế lại, thiết bị kéo cùng ống thở. Hệ thống quan sát ban đêm thụ động được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 có kích thước dài 4.886 mm, rộng 1.984 mm và cao 1.960 mm, với chiều dài cơ sở 3.010 mm. Xe có góc tiếp cận 41 độ, trong khi góc thoát đạt 34 hoặc 36 độ tùy cấu hình.

Bộ lốp 265/70 R18 được trang bị nhằm tăng khả năng vận hành trên các địa hình phức tạp. Đáng chú ý, cấu trúc khung gầm được nâng cấp cũng cho phép mẫu xe sử dụng lốp có kích thước lên tới 40 inch, mở rộng đáng kể khả năng vượt địa hình.

Nội thất hiện đại, màn hình 2,5K

Khoang cabin của Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm dạng nổi 15,6 inch, độ phân giải 2,5K.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng nền tảng Coffee OS 3 AI, tích hợp trợ lý giọng nói Coffee GPT cùng các tính năng tương tác thông minh. Xe cũng hỗ trợ Coffee Air-Hicar, ICCOA và một số tính năng kết nối với thiết bị cá nhân.

Động cơ 231 mã lực, khung gầm trục cứng kép

GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2,0 lít, công suất tối đa 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống khung gầm. Trên Tank 300 tiêu chuẩn, hệ thống treo trước dạng độc lập tay đòn kép được thay thế bằng hệ thống treo trục cứng không độc lập. Kết hợp với trục cứng phía sau, phiên bản Hooke Trail Edition sở hữu cấu hình trục cứng cả trước và sau.

Thiết kế này được phát triển nhằm tăng khả năng duy trì độ bám của bánh xe khi vận hành trên những địa hình không bằng phẳng, đồng thời cải thiện khả năng vượt chướng ngại vật.

Bên cạnh hệ thống trục cứng kép, mẫu SUV còn được bổ sung nhiều chi tiết phục vụ off-road như ống trục trước gia cường, thanh giằng, thanh giằng tay đòn ngắn và bộ truyền động cuối có tỷ số truyền cao.

Những nâng cấp này hướng tới việc tăng lực kéo, cải thiện khả năng phục hồi và hỗ trợ xe vượt qua các đoạn đường dốc hoặc địa hình phức tạp.

Với cấu hình khung gầm mới, Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 được định vị như một phiên bản chuyên dụng cho người dùng có nhu cầu vận hành địa hình, thay vì chỉ là một biến thể nâng cấp về ngoại hình của Tank 300.