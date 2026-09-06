Porsche 911 Turbo S mới đầu tiên về Việt Nam, giá gần 20 tỷ đồng

Chiếc Porsche 911 Turbo S thế hệ mới đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam, được chủ xe bổ sung hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa và có giá thực tế lên tới gần 20 tỷ đồng.

Sau khoảng một năm kể từ khi trình làng thế giới, thị trường Việt Nam đã chào đón chiếc Porsche 911 Turbo S mới đầu tiên. Xe thuộc bản Coupe, dòng 992.2 (phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ 992) và đã sẵn sàng bàn giao cho một khách hàng tại TP.HCM.

Porsche giới thiệu 911 Turbo S mới vào tháng 9.2025 trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Đức (IAA Mobility) diễn ra tại Munich, Đức. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng 911 Turbo hiện nay, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Turbo S được điện hóa bằng hệ truyền động T-Hybrid.

Tại Việt Nam, Porsche hiện niêm yết 911 Turbo S Coupe mức giá 18,9 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Phiên bản này sử dụng hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động.

Porsche 911 Turbo S thế hệ mới đầu tiên đã về Việt Nam, thuộc sở hữu của một khách hàng tại TP.HCM. Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, giống phần lớn các mẫu mã "anh em" khác, mức giá khởi điểm chỉ là bước đầu trong quá trình hoàn tất lựa chọn một chiếc Porsche. Bởi bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn, chiếc 911 Turbo S đầu tiên về Việt Nam cũng được chủ nhân lựa chọn thêm nhiều chi tiết cá nhân hóa, đưa giá xe thực tế lên khoảng 19,73 tỷ đồng, tức cao hơn hơn 800 triệu đồng so với mức tiêu chuẩn.

Ngoại thất xe nổi bật với màu Slate Grey Neo, một trong những màu sơn tính phí của Porsche. Bên trong, chủ xe lựa chọn khoang nội thất màu đen kết hợp các đường chỉ tương phản vàng, cùng một số chi tiết cá nhân hóa. Xe cũng được bổ sung cửa sổ trời chỉnh điện và những tùy chọn hoàn thiện ngoại, nội thất khác. Riêng màu sơn Slate Grey Neo được ghi nhận có giá hơn 269 triệu đồng, trong khi cửa sổ trời chỉnh điện có giá hơn 160 triệu đồng.

Ở thế hệ mới, Porsche vẫn duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng 911 Turbo với thân xe rộng, các hốc hút gió bên thân và cánh gió lớn phía sau. Mâm xe kích thước 20 inch ở phía trước, 21 inch phía sau, sử dụng cơ cấu khóa tâm (centerlock wheel).

Nhiều chi tiết nhận diện trên phiên bản Turbo S được hoàn thiện bằng màu Turbonite - màu sắc Porsche dành cho các phiên bản Turbo. Trang bị tiêu chuẩn còn có hệ thống treo chủ động Porsche Active Suspension Management, hệ thống khí động học chủ động, phanh gốm carbon PCCB, ghế Adaptive Sports Seats Plus và dàn âm thanh BOSE Surround Sound.

Chiếc Porsche 911 Turbo S đầu tiên tại Việt Nam được cá nhân hóa với nhiều tùy chọn, đưa giá trị thực tế lên gần 20 tỷ đồng. Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Dù vậy, thay đổi đáng chú ý nhất so với 911 Turbo S trước đây nằm bên trong "trái tim" của xe. Thay vì chỉ sử dụng động cơ đốt trong, phiên bản mới chuyển sang hệ truyền động hiệu suất cao T-Hybrid với kiến trúc điện 400 volt.

Trung tâm của hệ thống này vẫn là động cơ boxer 6 xi-lanh đặt sau, dung tích 3.6 lít, nhưng Porsche kết hợp thêm hai bộ tăng áp điện (eTurbo). Một mô-tơ điện được tích hợp vào hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp, đi cùng bộ pin cao áp dung lượng 1,9 kWh. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới bốn bánh xe thông qua hệ thống Porsche Traction Management.

Hệ truyền động mới tạo ra tổng công suất 523 kW, tương đương khoảng 711 mã lực, tăng 61 PS so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 800 Nm. Theo Porsche, đây là mẫu 911 thương mại mạnh nhất từ trước đến nay.

Với sức mạnh này, 911 Turbo S Coupé có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 2,5 giây, nhanh hơn bản tiền nhiệm 0,2 giây. Mốc 200 km/giờ được hoàn thành sau 8,4 giây, trong khi tốc độ tối đa đạt 322 km/giờ.

911 Turbo S mới dùng hệ truyền động T-Hybrid và là mẫu 911 sản xuất hàng loạt mạnh nhất từ trước đến nay của Porsche. Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, dù chuyển sang hệ truyền động hybrid, cách Porsche ứng dụng công nghệ điện hóa trên 911 Turbo S không đặt trọng tâm vào khả năng chạy thuần điện hay tiết kiệm nhiên liệu. Thay vào đó, mô-tơ điện và hai eTurbo được khai thác để cải thiện phản ứng của hệ truyền động, đồng thời gia tăng hiệu suất, đúng với định hướng của một phiên bản đứng đầu dòng Porsche 911 Turbo.

Với mức giá khởi điểm 18,9 tỷ đồng chưa tính số tiền bỏ ra để cá nhân hóa chiếc xe, 911 Turbo S tiếp tục nằm trong nhóm những mẫu Porsche đắt đỏ nhất đang được hãng phân phối tại Việt Nam. Đây là lựa chọn mới cho nhóm khách hàng trong nước tìm kiếm các phiên bản Porsche 911 hiệu suất cao và có cấu hình đặc biệt.

Theo Đình Tuyên (thanhnien.vn)