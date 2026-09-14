Honda Avancier có thể trở lại toàn cầu, giá quy đổi hơn 1 tỷ đồng

(GLO)- Honda được cho là đang phát triển Avancier thế hệ mới theo hướng cao cấp hơn, tập trung vào không gian và tiện nghi, với khả năng trở thành mẫu xe thay thế Odyssey tại một số thị trường.

Honda được cho là đang chuẩn bị đưa Avancier trở lại thị trường toàn cầu trong năm tài chính 2026. Mẫu SUV 7 chỗ dự kiến được định vị ở phân khúc cao hơn trước, chú trọng không gian nội thất và trải nghiệm hành khách.

Theo truyền thông Nhật Bản, Honda Avancier thế hệ mới có thể được giới thiệu muộn nhất vào tháng 3/2027. Xe được kỳ vọng sở hữu danh sách trang bị cao cấp hơn, trong khi thiết kế nội thất có nhiều điểm tương đồng với sedan Accord. Giá bán dự kiến từ khoảng 6 triệu yên, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Hướng tới vai trò thay thế Odyssey

Trong trường hợp đảm nhận vai trò thay thế Odyssey tại một số thị trường, Avancier mới được cho là sẽ tập trung mạnh vào sự thoải mái của hành khách. Xe có thể được trang bị ghế trước và hàng ghế thứ hai tích hợp chức năng sưởi và thông gió.

Khoang lái dự kiến sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, kết hợp màn hình giải trí trung tâm Honda Connect kích thước 12,3 inch. Hệ thống này được cho là có thể tích hợp các dịch vụ Google, tương tự cách bố trí trên Honda Accord.

Về kích thước, Avancier thế hệ mới được dự đoán có chiều dài 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm. Với các thông số này, mẫu SUV 7 chỗ của Honda có kích thước tương đương Toyota Highlander.

Có thể sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ mới

Honda Avancier mới được dự đoán sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện.

Hệ thống này được kỳ vọng cải thiện hiệu suất nhiệt của động cơ, qua đó nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khi động cơ xăng và mô-tơ điện cùng tham gia truyền động, mẫu SUV 7 chỗ cũng có thể mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Trước đây, sau khi dừng bán tại Nhật Bản, Honda Avancier chủ yếu được phát triển và phân phối tại Trung Quốc. Nếu kế hoạch đưa Avancier trở lại với vai trò sản phẩm chiến lược toàn cầu được triển khai, mẫu xe này có thể mở rộng phạm vi phân phối và trở thành một trong những SUV chủ lực của Honda tại nhiều thị trường.