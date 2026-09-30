Honda Mid Sports Concept - "nhân tố bí ẩn" có thể làm mới phân khúc sportbike tầm trung?

Sự xuất hiện của mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi diện mạo khác biệt mà còn bởi những dấu hiệu cho thấy Honda có thể đang nghiên cứu một mẫu sportbike hoàn toàn mới trong phân khúc khoảng 750cc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Honda Mid Sports Concept gây ấn tượng với lớp sơn Tiger Yellow đặc trưng của Onitsuka Tiger, kết hợp cùng những mảng màu đen tương phản trên thân xe. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố nhận diện thương hiệu và màu sắc, mẫu concept vẫn sở hữu nhiều chi tiết đáng chú ý về thiết kế cũng như phần cứng.

Honda hiện chưa công bố tên thương mại, dung tích động cơ hay kế hoạch đưa mẫu xe vào sản xuất hàng loạt. Hãng chỉ xác nhận đây là một mẫu xe được phát triển dựa trên nền tảng sportbike hạng trung. Chính sự thiếu hụt thông tin này khiến Honda Mid Sports Concept trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều diễn đàn xe máy, đặc biệt xoay quanh khả năng mẫu concept có thể trở thành tiền đề cho một mẫu sportbike thương mại mới.

Không giống một mẫu xe thương mại chỉ được thay đổi màu sơn hoặc bổ sung một số chi tiết trang trí, Mid Sports Concept sở hữu thiết kế thân xe riêng biệt với bộ quây bao phủ gần như toàn bộ phần thân.

Phần đầu xe mang phong cách thể thao rõ rệt, có thiết kế thấp và tập trung nhiều vào yếu tố khí động học. Bộ quây kéo dài từ khu vực đầu xe xuống hai bên thân, tạo nên tổng thể liền mạch và đậm chất sportbike.

Tư thế của chiếc xe cũng cho thấy Honda đang hướng mẫu concept đến hình ảnh của một chiếc sportbike cỡ trung thực thụ, thay vì đơn thuần sử dụng nền tảng naked bike rồi bổ sung thêm bộ quây.

Toàn bộ thân xe được phủ màu vàng Tiger Yellow, trong khi các mảng đen lớn chạy dọc phần fairing tạo điểm nhấn mạnh về thị giác. Logo Honda và Onitsuka Tiger được bố trí trực tiếp trên thân xe, nhấn mạnh mối liên hệ giữa hai thương hiệu.

Đáng chú ý nhất vẫn là khu vực động cơ. Những hình ảnh được Honda công bố cho thấy mẫu concept sử dụng động cơ hai xi-lanh, nhưng các thông số kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Một số phân tích từ truyền thông Nhật Bản nhận thấy kết cấu động cơ và bộ khung của chiếc xe có nhiều điểm tương đồng với nền tảng đang được sử dụng trên Honda CB750 Hornet.

Honda CB750 Hornet hiện được trang bị động cơ Parallel Twin dung tích 755cc, làm mát bằng dung dịch. Đây là nền tảng động cơ có công suất và mô-men xoắn tương đối cao, đồng thời có tính linh hoạt để sử dụng trên nhiều dòng xe khác nhau. Nếu Mid Sports Concept thực sự được phát triển dựa trên nền tảng này, Honda hoàn toàn có cơ sở để xây dựng một mẫu sportbike full fairing sử dụng động cơ 755cc.

Không chỉ động cơ, các trang bị trên mẫu concept cũng cho thấy định hướng thể thao khá rõ ràng. Phía trước xe sử dụng hệ thống phuộc Upside Down, đi kèm cùm phanh Radial-Mount. Honda chưa công bố thông số cụ thể của hệ thống treo và phanh, nhưng cách bố trí các chi tiết phần cứng cho thấy đây không đơn thuần là một mẫu concept tập trung vào yếu tố thời trang.

Một chi tiết đáng chú ý khác có thể quan sát được trong hình ảnh của chiếc xe là Quickshifter được bố trí tại khu vực cần số. Sự xuất hiện của trang bị này càng củng cố hình ảnh một mẫu xe hướng đến trải nghiệm vận hành thể thao. Trong khi đó, khả năng Mid Sports Concept được trang bị Honda E-Clutch vẫn chưa thể xác nhận. Khu vực cơ cấu ly hợp hiện bị che khuất và Honda cũng chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về công nghệ này.

Ở thời điểm hiện tại, Honda vẫn chưa công bố tên gọi chính thức, thông số động cơ, công suất, trọng lượng, giá bán hay thời điểm sản xuất của Mid Sports Concept. Vì vậy, khả năng mẫu xe này trở thành một mẫu sportbike thương mại sử dụng nền tảng 755cc vẫn chỉ là giả thuyết.

Dù vậy, những gì Honda hé lộ cho thấy Mid Sports Concept không chỉ là một sản phẩm hợp tác mang tính trình diễn thời trang, mà còn có thể là tín hiệu về hướng phát triển mới của hãng trong phân khúc sportbike hạng trung.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)