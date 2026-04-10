Sportbike 4 xi-lanh 400cc của Honda trở lại, có gì mới?

LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa giới thiệu mẫu CBR400R FOUR E-Clutch Concept tại thị trường Nhật Bản, đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc sportbike động cơ 4 xi-lanh 400 cc sau nhiều thập kỷ vắng bóng.

Mẫu xe concept mới sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, phát triển dựa trên nền tảng của CB400 SUPER FOUR E-Clutch Concept. Thiết kế hướng đến sự kết hợp giữa hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.

Mẫu xe mới sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng.

Khác với các mẫu sportbike thiên về đường đua kiểu RR, CBR400R FOUR E-Clutch Concept được phát triển theo triết lý “New Generation Sport”. Mẫu xe tập trung vào trải nghiệm lái trong điều kiện sử dụng hàng ngày, thay vì tối ưu hóa thuần túy cho hiệu năng đường đua. Xe sở hữu kiểu dáng full-fairing với các đường nét sắc sảo, thể hiện rõ định hướng thể thao nhưng vẫn giữ tính thực dụng.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng hoàn toàn mới, được thiết kế để hỗ trợ hệ thống Honda E-Clutch. Công nghệ này kết hợp với hệ thống ga điện tử Throttle By Wire, tạo nên một nền tảng vận hành mới, hướng đến sự mượt mà và nâng cao trải nghiệm lái. Tuy nhiên, do vẫn ở dạng concept, các thông số kỹ thuật chi tiết và hiệu năng cụ thể của xe hiện chưa được công bố đầy đủ.

Về cấu trúc, xe sử dụng khung thép ống tương tự phiên bản naked, nhưng được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn. Các chi tiết như bộ fairing riêng, tay lái tách rời và yên xe thiết kế lại giúp tăng tính khí động học và cảm giác lái. Tư thế điều khiển vẫn duy trì sự cân bằng giữa thể thao và tiện dụng, với khoảng cách gác chân và yên gần giống bản naked, trong khi tay lái được hạ thấp để tạo dáng ngồi hơi chồm về phía trước.

Thiết kế ngoại thất của xe nổi bật với hệ thống đèn pha LED 4 bóng kết hợp dải đèn định vị thanh mảnh. Đèn hậu có kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo độ sáng cao. Bộ fairing nhiều lớp tạo hiệu ứng thị giác ba chiều, tăng cảm giác thể thao và hiện đại. Xe được trang bị lốp Pirelli Diablo Rosso IV, tương tự mẫu naked concept ra mắt cùng thời điểm.

Theo nhà sản xuất, mẫu concept này có sự khác biệt rõ rệt so với CBR400R hiện hành sử dụng động cơ 2 xi-lanh. Dù vẫn giữ đặc trưng sport dễ điều khiển, phiên bản FOUR E-Clutch mang lại hình ảnh cao cấp hơn cùng cấu hình động cơ mạnh mẽ hơn.

Nhiều khả năng, phiên bản thương mại của mẫu xe sẽ được trang bị hệ thống E-Clutch và dự kiến ra mắt chính thức vào mùa hè năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Chi phí xăng tăng và yêu cầu vốn ban đầu đang khiến nhiều tài xế công nghệ gặp khó khi gia nhập và duy trì công việc. Trong bối cảnh đó, xe điện cùng những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Xanh SM đang giúp người lao động giảm áp lực chi phí, dễ dàng gia nhập nghề và cải thiện thu nhập.

Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

(GLO)-Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Yaris Cross 2027 được cho là sẽ ra mắt trong năm tới, mang theo hàng loạt cải tiến về thiết kế, công nghệ và an toàn.Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng cạnh tranh đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm duy trì sức hút sản phẩm

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

(GLO)-Phiên bản 2026 của Ducati Multistrada V2 S vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây chú ý với loạt nâng cấp đáng giá từ động cơ, khung gầm đến công nghệ hỗ trợ lái, hướng tới trải nghiệm đường trường cao cấp và linh hoạt hơn cho người dùng.

