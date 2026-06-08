Honda Africa Twin 2026 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 540,99 triệu đồng

(GLO)- Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu môtô adventure cỡ lớn Africa Twin 2026 tới thị trường trong nước với hai phiên bản, giá bán từ 540,99 triệu đồng.

Dù không thay đổi đáng kể về động cơ và nền tảng kỹ thuật, mẫu xe mới vẫn gây chú ý nhờ diện mạo được làm mới cùng loạt trang bị hỗ trợ vận hành hiện đại. Honda Việt Nam vừa bổ sung vào danh mục sản phẩm phân khúc môtô phân khối lớn mẫu Africa Twin 2026, tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng đam mê chạy đường dài và khám phá địa hình.

Honda Africa Twin 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Africa Twin 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm Africa Twin tiêu chuẩn màu đỏ - đen và Africa Twin Adventure Sports màu trắng - xanh - đen. Mức giá bán lẻ đề xuất lần lượt từ 540,99 triệu đồng đến 620,99 triệu đồng.

Trên phiên bản mới, Honda tập trung làm mới thiết kế thông qua bộ tem và cách phối màu hoàn toàn khác biệt. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý nhất của Africa Twin 2026 khi hãng vẫn giữ nguyên nền tảng kỹ thuật vốn đã được đánh giá cao về độ bền bỉ và khả năng vận hành.

Phiên bản tiêu chuẩn nổi bật với tông đỏ chủ đạo kết hợp các họa tiết đồ họa sắc nét kéo dài dọc thân xe, tạo cảm giác mạnh mẽ và đậm chất phiêu lưu. Trong khi đó, Africa Twin Adventure Sports sở hữu các mảng màu đỏ lớn hơn cùng thiết kế tem liền mạch, mang đến diện mạo bề thế và cao cấp, phù hợp với những hành trình touring đường dài.

Sức mạnh của Africa Twin 2026 đến từ động cơ hai xi-lanh song song dung tích 1.084cc, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khối động cơ này được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển trên đường trường lẫn địa hình phức tạp.

Mẫu xe tiếp tục được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như màn hình cảm ứng TFT 6,5 inch, hệ thống đo lường quán tính IMU 6 trục, kiểm soát lực kéo HSTC, chống bốc đầu và nhiều chế độ lái tùy chỉnh theo điều kiện vận hành.

Africa Twin tiêu chuẩn hướng tới khả năng chinh phục địa hình với bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch sử dụng lốp không săm. Xe sở hữu khung thép trọng lượng nhẹ kết hợp gắp nhôm lấy cảm hứng từ mẫu motocross CRF450R, cùng hệ thống treo hành trình dài giúp tăng khả năng vận hành trên các cung đường off-road.

Trong khi đó, Africa Twin Adventure Sports được định vị là phiên bản cao cấp dành cho những chuyến đi xa. Xe sử dụng bánh trước 19 inch, bình nhiên liệu dung tích lớn 24,8 lít và kính chắn gió có thể điều chỉnh 5 cấp độ nhằm nâng cao sự thoải mái khi di chuyển đường dài.

Đáng chú ý, phiên bản này còn được trang bị hệ thống treo điện tử Showa-EERA tiêu chuẩn cùng hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp – một trong những công nghệ đặc trưng của Honda, giúp việc điều khiển xe trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn trong các hành trình dài ngày.