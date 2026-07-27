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Triumph ra mắt Speed Twin 1200 TFC 2027: Môtô 1.200cc giới hạn 750 chiếc, giá hơn 650 triệu đồng

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ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Triumph Motorcycles giới thiệu Speed Twin 1200 TFC 2027 - phiên bản giới hạn thuộc dòng Triumph Factory Custom (TFC), chỉ sản xuất 750 chiếc trên toàn cầu. Mẫu xe sở hữu động cơ 1.200cc, nhiều trang bị cao cấp và có giá khởi điểm hơn 650 triệu đồng tại Anh.

Triumph Motorcycles vừa chính thức trình làng Speed Twin 1200 TFC 2027, mẫu môtô phiên bản giới hạn thuộc dòng Triumph Factory Custom (TFC). Chỉ có 750 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe cổ điển hiệu suất cao và giá trị sưu tầm.

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Tại thị trường Anh, Triumph Speed Twin 1200 TFC 2027 được niêm yết với giá 18.495 bảng Anh (khoảng 654 triệu đồng). Mỗi xe đều được đánh số thứ tự riêng và đi kèm Giấy chứng nhận xác thực, khẳng định tính độc quyền của phiên bản TFC.

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Được phát triển từ nền tảng Speed Twin 1200 RS, đây là mẫu xe thứ năm mang huy hiệu Triumph Factory Custom. Xe theo đuổi phong cách café racer với ghi đông clip-on và gác chân đặt lùi, mang đến tư thế lái thể thao hơn so với bản tiêu chuẩn.

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Điểm nhấn ngoại thất nằm ở màu sơn Obsidian Gold độc quyền kết hợp các chi tiết màu đen tương phản. Bên cạnh đó là hàng loạt trang bị cao cấp như ống xả Akrapovic, các chi tiết ốp sợi carbon, gương chiếu hậu gắn đầu tay lái gia công CNC, yên bọc da kết hợp da lộn, xích màu vàng và ốp phuộc trước anod hóa, góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ cũng như tính sưu tầm.

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Không chỉ khác biệt về thiết kế, Speed Twin 1200 TFC 2027 còn được nâng cấp đáng kể về khả năng vận hành. Xe sử dụng hệ thống treo Öhlins cao cấp cho cả bánh trước và sau, kết hợp kẹp phanh trước Brembo Stylema - trang bị thường xuất hiện trên các mẫu môtô thể thao hiệu năng cao.

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Mẫu xe cũng được trang bị bộ vành hợp kim nhôm đúc 7 chấu trọng lượng nhẹ đi cùng lốp Metzeler Racetec RR K3, giúp cải thiện độ bám đường, khả năng vào cua và phản hồi tay lái.

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Cung cấp sức mạnh cho Speed Twin 1200 TFC 2027 là động cơ Bonneville xi-lanh đôi song song dung tích 1.200 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất tối đa 105 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 4.250 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp tích hợp Triumph Shift Assist, cho phép sang số nhanh mà không cần bóp côn.

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Về công nghệ, Triumph trang bị cho mẫu xe hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái như ABS khi vào cua (Cornering ABS), kiểm soát lực kéo khi vào cua (Cornering Traction Control) và hệ thống ga điện tử Ride-by-Wire với ba chế độ lái gồm Sport, Road và Rain.

Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ kết hợp màn hình LCD và TFT, đồng thời tích hợp cổng sạc USB-C, đáp ứng nhu cầu kết nối và sạc thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

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