Volkswagen ID. Era 9X nhận cọc tại Việt Nam - EV gắn động cơ xăng

Hãng xe Đức cho biết Volkswagen ID. Era 9X có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 1.651 km, không phụ thuộc vào hạ tầng sạc điện.

Volkswagen Việt Nam thông báo bắt đầu nhận cọc cho Volkswagen ID. Era 9X - mẫu SUV cỡ lớn trang bị hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV).

Theo thông tin mới nhất, thời gian dự kiến giao xe vào cuối tháng 10 năm nay. Giá Volkswagen ID. Era 9X tại Việt Nam dự kiến dưới 3 tỷ đồng.

Điểm nhấn của Volkswagen ID. Era 9X là thiết lập EREV, kết hợp giữa 2 motor điện với động cơ xăng 1.5L để cho công suất đầu ra tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Xe đi kèm hệ truyền động AWD 4 bánh toàn thời gian, hộp số một cấp cho xe điện.

Trong thiết lập này, động cơ xăng không truyền động trực tiếp, chỉ đóng vai trò là bộ sạc di động công suất cao, cấp nguồn cho gói pin dung lượng 65,2 kWh để mang lại phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 1.651 km, công bố theo chuẩn CLTC. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC giúp nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 16,5 phút.

Hãng xe Đức cho biết Volkswagen ID. Era 9X có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 4,57 lít/100 km.

Xe đi kèm chức năng Comfort Braking, chức năng đánh lái bánh sau với chế độ Crab Walk 4 bánh đánh lái 10 độ cùng một hướng, chức năng điều chỉnh độ cao, khả năng lội nước an toàn đến 700 mm. Volkswagen ID. Era 9X có 8 chế độ lái, kết hợp cùng các camera, cảm biến siêu âm, LiDAR và camera toàn cảnh 540 độ.

Mẫu SUV cỡ lớn sắp ra mắt của Volkswagen sở hữu chiều dài tổng thể hơn 5,2 m. Thiết kế ngoại thất kết hợp giữa vuông và tròn, nội thất tuân theo phong cách thiết kế Multi-layers.

Khoang lái nổi bật với 2 màn hình 2.5K đồng kích thước 15,6 inch, một ở trung tâm táp-lô, một nằm liền kề về phía ghế phụ. Trần xe còn có một màn hình độ phân giải 3K kích thước 21,4 inch phục vụ hành khách phía sau. Hàng ghế thứ hai trang bị các màn hình cảm ứng điều chỉnh đa chức năng, tích hợp ẩn/hiện 2 bên cửa xe.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da Nappa. Bốn ghế trước có chế độ Zero Gravity, tích hợp massage, sưởi và làm mát ghế, đệm đỡ chân, loa ở tựa đầu, chức năng hỗ trợ ra vào...

Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh vòm 27 loa, điều hòa 3 vùng độc lập có lọc bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm, tủ lạnh, chức năng chống ồn chủ động...

Nhìn chung khả năng vận hành của Era 9X giống với một mẫu xe điện khi được sạc đầy pin. Ngay cả khi không cắm sạc, động cơ cũng có thể hoạt động để cung cấp năng lượng cho hệ thống pin giúp xe duy trì khả năng vận hành. Con số 1.651 km di chuyển tối đa là khi xe có đầy pin và bình xăng.

Việt Nam là thị trường được giới thiệu Volkswagen ID. Era 9X sớm nhất, sau khi mẫu SUV EREV chính thức ra mắt tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, 3 phiên bản của Volkswagen ID. Era 9X có giá dao động 309.800-349.800 NDT, tương đương 45.885-51.810 USD.

Theo tienphong.vn